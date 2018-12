Mák Kata a Music FM műsorvezetője, azonban egy kis időre letette a munkát, hiszen kiderült, hogy kisbabát vár. A rádiós most hírt is adott a születésről, a közösségi oldalán közölte, hogy megszületett a gyermeke, akiről adatokat is megosztott.

„Este-reggel. #boldogság #szerelem. A vártnál kicsit hamarabb, de 4076 g-al és 56 cm-el megérkezett a kis hajas babánk” – írta Mák Kata a Facebook-oldalán, ahol rajongók százai gratuláltak a kicsihez.