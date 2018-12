Demjén Rózsit otthonában érte baleset

Mint minden évben, idén is lesz év végi Demjén Rózsi-nagykoncert, amit már bizonyosan nagyon sokan várnak. A művész úr azonban feltűnően sokat pihenteti a karját, ezért kérdezett rá a Blikk, hogy mi is a probléma. Mint kiderült, Demjén Ferenc egy kisebb balesetet szenvedett az otthonában, de szerencsére nem történt komolyabb baj.

„Sajnos, megint volt egy balesetem, de lekopogom, ezúttal semmim sem törött el, és ami a legfontosabb, egyetlen koncertet sem kellett lemondanom. Csak zúzódást szenvedtem, bár ez is elég lassan gyógyul. Fájdalmam már nincsen, de így is nagyon kellemetlen. Még mindig kék-zöld a bal vállam” – mesélte a lapnak Demjén Rózsi, aki a baleset körülményeiről is beszámolt.

„Épp jöttem ki a fürdőszobából, és megcsúsztam az előszoba gránitlapján, ráadásul pont a problémás lábammal. Van szőnyeg a fürdőnkben, valahogy mégis vizes maradt a papucsom talpa, valószínűleg a pára miatt, mert kint akkor már hűvösebb volt. Megijedtem, hogy megint műteni és gipszelni kell, de az orvos megnyugtatott, csak zúzódást szenvedtem.”