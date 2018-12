Annyira őszinték, hogy az már zavarba ejtő – Ismerd meg Smithéket!

A show címe Red Table Talk, és már-már zavarba ejtően őszintén beszélnek benne a magánéletükről. Azt tudtad például, hogy a lányuk, Willow először úgy találkozott a szexszel, hogy rányitott a szüleire, miközben azok épp szeretkeztek? Esetleg arról hallottál, hogy Jada szerint vigyázni kell a szexuális segédeszközökkel, mert addiktívak, és egy időben neki is sikerült teljesen rájuk kattannia? És az megvolt, hogy a két Smith gyerekből azért lett magántanuló, mert amikor kipróbálták az iskolát, mindig szomorúan jöttek haza, és arra panaszkodtak, hogy a többiek nem szeretik őket? Az A-kategóriás sztárvilágban általában mindenki igyekszik védeni a privát szféráját, de nem Smithék. Náluk aztán tényleg nincs tabutéma.

Megmondják a frankót

Hogyan kezdődött ez a hihetetlen nyíltság? Will Smithnél például az alapot az adta, hogy mivel nagyon fiatalon lett híres, a teljes felnőttkorát úgy töltötte, hogy mindenki ismerte őt. Egyszerűen hozzászokott ahhoz, hogy ő a jó fej Will Smith, akinek mindenkihez van egy-két jó szava, és mivel szinte mindenki kedveli őt, nem érzi úgy, hogy bujkálnia kéne. Felesége, Jada Pinkett pedig olyan környezetben nőtt fel, ahol az járta, hogy mindenki megmondja a frankót. Fiatal korában egy ideig drogdílerkedett is, gyilkosokkal és rablókkal is üzletelt, és állítólag ez jelentette számára a felkészülést ahhoz, hogy Hollywoodban a legnagyobb cápáktól se riadjon meg, és bárkivel szemben képes legyen magabiztosan fellépni, és bármilyen kérdésre őszinte választ adni. A közös gyerekeik, Jaden és Willow pedig már kisgyerekkoruk óta reflektorfényben élnek, eleinte a szüleik okán, később már a saját karrierjük révén, ráadásul az Instagram- és a YouTube-generáció tagjaiként nem igazán látják okát, hogy bármivel kapcsolatban titkolózzanak.

Így kezdődött

Will Smith a ’90-es évek elején már ismert rapper volt, aki kapott egy újabb lehetőséget az élettől: egy tévésorozat, a Bel Air hercege főszereplőjévé választották. A castingon a sorozatbeli barátnőjét keresték, és a válogatásra eljött Jada is. A kémia azonnal megvolt köztük, összeillő párost alkottak a kamerák előtt, csakhogy a show producerei Jadát túl alacsonynak találták a magas Will mellé, így inkább mást választottak helyette. Ettől még ők ketten összehaverkodtak, de a haverság nem rögtön vált románccá. Smith előtte még 1992-ben feleségül vette Sheree Zampinót, akitől egy fia, Trey született, de a házasság hamar megromlott. Amikor Jada születésnapjára Will irgalmatlan mennyiségű virágot küldött 1995-ben, a sorsuk megpecsételődött: járni kezdtek, bár az elején Will még házas volt az első feleségével. Nagy volt a szerelem, de amikor 1997-ben összeházasodtak, Jada egyáltalán nem volt biztos abban, hogy jó döntést hozott. „Magunktól még biztosan vártunk volna ezzel, de ott álltam terhesen, és úgy tűnt, az a helyes döntés, ha összekötjük az életünket” – nyilatkozta később. Első közös gyermekük, fiuk, Jaden még 1998-ban, míg lányuk, Willow két évvel később, 2000-ben született, és a Smith család azóta elválaszthatatlannak mondható.

A legjobb házasság is teli van problémákkal

Will Smith nemrégiben egyenesen azt nyilatkozta, hogy ők ketten az évek során annyira összecsiszolódtak, hogy már meghaladták a házasság intézményét: nem is szereti magukat házaspárként emlegetni, inkább életpartnerekként tekint önmagukra. Biztos abban, hogy történjen bármi, ők ketten már örökre együtt maradnak. Ez a gondolat persze elég giccsesnek tűnik, de Smithék sosem rejtették véka alá, hogy ahhoz, hogy eljussanak idáig, rengeteg problémával kellett szembenézniük. Jada például 33 évesen vette észre magán, hogy képtelen ellenállni az ital csábításának, és el kellett ismernie: alkoholistává vált, és segítségre szorult. A férje segítségével azonban sikerült kezelni a krízist. Nem titkolják, hogy egy időben párterapeutához is jártak, és megterhelte a kapcsolatukat, hogy a legrejtettebb érzéseiket is feltárják egymás előtt, de hosszú távon mégis ez kellett ahhoz, hogy teljesen elfogadják egymást. Azt is felvállalják, hogy nyitott házasságban élnek. Jada erről egyszer azt mondta, hogy amíg Will őt tekinti a szerelmének, és csak olyat tesz, ami után még tükörbe tud nézni, addig neki semmi baja sincs ezzel. Mindenesetre ha ez így van, elég diszkréten intézik az efféle ügyeiket: Will Smitht egyszer-kétszer a bulvárlapok hírbe keverik egy-egy kolléganőjével (legutóbb Margot Robbie-val), de ennyiben kimerül a dolog.

Gyereknevelés másképp

A Smith család leginkább azzal szokta borzolni az átlagember idegeit, amikor a gyereknevelési elveiket verik nagy dobra. Ők ketten ugyanis a lehető legkisebb koruktól igyekeztek felnőttként kezelni a gyerekeiket, és elfogadni a döntéseiket. Nem hisznek a szigorú nevelésben, a tiltásban és a büntetésben meg pláne. Az elv az, hogy amíg a gyerek meg tudja magyarázni a szüleinek, hogy amit tesz, az miért jó neki, addig a dolog rendben van. Jaden és Willow Smithre persze könnyű elkényeztetett sztárcsemeteként tekinteni. Egész gyerekkoruktól kezdve mindent a fenekük alá toltak, magántanulóként elkerülhették a konfliktust a többi diákkal, ráadásul a fater még arról is gondoskodott, hogy a színészi karrierjük már gyerekkorukban beinduljon. Willow a Legenda vagyok-ban kapott apró szerepet, míg Jaden szerepelhetett A boldogság nyomában és A Föld után című filmekben az apja oldalán, A karate kölyök remake-jében pedig az apja nélkül is helyt állt. Bármilyen hóbortos divatötlettel álltak elő, otthon soha senki nem mondott nekik nemet. Ha a zenei karrierjük beindításáról volt szó, apu és anyu akkor sem sajnálta kinyitni a pénztárcáját. Egy biztos: gondoljunk róluk bármit, a Smith gyerekek imádják a szüleiket, és a szüleik is őket. Ehhez elég csak bármelyikük Instagram-fiókján körbenézni.

A titkos szcientológusok Egy időben a híres szcientológusokat bemutató listákon rendszeresen feltűnt Will Smith és Jada Pinkett Smith neve is Tom Cruise vagy John Travolta mellett. Mára azonban kiderült, az egész csak pletyka volt. Azonban minden pletykának van alapja. Itt az alapot az jelentette, hogy a házaspár nagyobb összeggel támogatta a szcientológusokat és egy iskolájukat, és Jadát látták feltűnni a Los Angeles-i központjukban is. A házaspár ugyan vállalja, hogy több szcientológus eszmével is egyetértenek, de magukat nem tartják vallásosnak, és nem csatlakoztak a szcientológusokhoz sem. „Imádkoztam már mecsetben, de ettől még nem leszek muszlim” – mondta erről Jada egy interjú során.

Jaden és Willow megmondják a tutit

Manapság már Will Smith fejében is megfordul olykor, hogy talán túlságosan engedékeny volt a srácai nevelésében: elmondása szerint olykor megijeszti, hogy Jaden és Willow mennyire félelem nélküliek, és bármibe hihetetlen lelkesedéssel merik belevetni magukat, nem számolva a következményekkel. Azt mi magunk is láthatjuk, hogy nem mennek a szomszédba egy-egy merész beszólásért. Amikor például arról kérdezték őket, hogy miért kezdtek el zenéket írni, a válaszuk az volt, hogy nem nagyon találnak olyan zenéket, amik tetszenének nekik, ezért úgy döntöttek, csinálnak maguknak: a saját zenéiket nagyon szeretik hallgatni. Azért ehhez már kell egy kis egó.

Közösségi oldalaik teli vannak komolykodó, álfilozofikus álbölcsességekkel, ráadásul Jaden kifejezetten szeret elmerülni a népszerű összeesküvés-elméletekben: a chemtrail vonatról például neki sem akaródzott leszállni. Persze ilyen családi hátszéllel könnyű a nagymenőt játszani. Az apjukkal azt a megállapodást kötötték, hogy amíg valamelyikük nem csinál sikeresebb filmet, mint az édesapjuk, addig mindent megkaphatnak odahaza, és azt vihetnek el otthonról, amit csak akarnak. Jó lehet Will Smith és Jada Pinkett Smith felnőtt gyerekének lenni.