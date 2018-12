Hosszú Katinka meglepő nyíltsággal mesélt válásáról és terveiről

Hosszú Katinka a Blikknek meglepő őszinteséggel vallott válásáról. Azt mondja, megviselte az elmúlt időszak, de sokat tanult belőle.

“Nem mindig tudtam erős maradni. A nehézségek ugyanakkor megerősítettek, s keményebb lettem, mint valaha voltam. Nagyon hálás vagyok, hogy van nekem az úszás, amely mindig biztos pont volt az életemben, s most is támaszt nyújtott” – mondta Hosszú Katinka, aki a jövőjéről is mesélt:

“Természetesen nagyon motivált vagyok. Igyekszem kihozni magamból a maximumot, nem is lehet más a célom, mint a minél jobb időeredmények elérése és persze a győzelmek….Most azt mondom, hogy a 2020-as tokiói olimpia után is szeretnék úszni, de majd meglátjuk. Úgy tervezem, hogy a sportág mellett maradok a későbbiekben. A jövőmet a pszichológia irányában is el tudom képzelni, hiszen ez irányú végzettségem van” – mondta Hosszú Katinka.