Bodrogi Gyula nem akart színész lenni

“Életemben soha nem csináltam semmit úgy, ahogy akartam” – árulta el Bodrogi Gyula a Borsnak adott friss interjújában. “Az élet mindig jött, és valamire azt mondta: ezt csináld! Például matek-fizika tanár akartam lenni, nem színész… Egyébként a színház is abszolút matematika. Pont annyira pontosnak, logikusnak kell lennie” – tette hozzá a nemzet színésze.

Bodrogi Gyula mindezek ellenére kijelentette azt is, semmit sem csinálna másképp az életében, mint ahogy volt. Beszélt arról is, hogy egész életében sokat köszönhetett a nőknek: többek között az életét, a sikereit és az ismertségét is.

A színész azt mondja, tisztában van azzal, hogy nincs pótolhatatlan ember, de hisz benne, hogy felejthetetlen van. “Az embernek van a jó isten által adott tulajdonsága, hogy valamiért úgy él, mintha örökké élne, miközben tudja, hogy egyszer vége” – mondta.