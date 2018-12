Survivor Alexandra a baleset részleteiről beszélt

Survivor Alexandrát 2 héttel ezelőtt ütötte el egy autó, amikor nagy sebességgel, lassítás nélkül hajtott át a piroson, ráadásul pont a zebrán. A túlélőshow versenyzője többször is bebizonyította, hogy kemény fából faragták, most is kiderült, hogy nem történt komolyabb baja, az ijedtség azonban óriási volt.

Az RTL Klub Reggeliben részletesen beszámolt a balesetről:

„Szerencsére már nyoma sincs, pár nappal ezelőtt szedték le a gipszet, eltört a külső bokám – mondta a reggeli show-ban Alexandra. – Derült égből villámcsapásként ért. A zebrán közlekedtem, már zöld volt, a közepén voltam, amikor oldalról, a semmiből elcsapott egy autó. A lehető legszerencsésebben úsztam meg, a legkevesebb sérüléssel” – emlékezett vissza a történtekre a Survivor jócsaja.