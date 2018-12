Osvárt Andrea: „Még tart a gyász”

Olaszországban mesés karriert futott be, az utóbbi években már filmgyártással is foglalkozik Osvárt Andrea, aki egy borongós őszi napon a Best magazinnak mesélt a munkájáról, a magánéletéről.

„Szeretek rejtőzködni, elvegyülni a tömegben smink nélkül, farmerban, lapos cipőben. Szeretem, ha nem vesznek észre. Annyit néztek már életemben… 16 éves korom óta, amikor elkezdtem modellkedni, az a munkám, hogy néznek. Amikor nem dolgozom, annyira élvezem, hogy én figyelhetek másokat. A színészi munkában is hasznos ez a megfigyelőképesség, hogy bárkit el tudjak játszani, vagy le tudjak másolni egy karaktert.”

Andrea esetében ez tökéletesen sikerült: önálló egzisztenciával rendelkezik, sikeres, sikkes, intelligens. És azt sem tagadja, hogy igenis vannak problémái, arra pedig kifejezetten büszke, hogy ma már hatékonyan tudja ezeket kezelni. Például egy lelki trauma miatt másfél éven át járt pszichológushoz, aki segített neki, a hogyanról és a mikéntről hosszan mesélt a magazinnak.

„Most már bátrabban bele merek állni, hogy nemet mondok arra, ami nem tetszik, ebből viszont az következik, hogy kevesebbet dolgozom, az egyéniségem pedig erősödik.”

Ez a párkeresésben még nem látszik meg Osvárt Andreán, akit a nyári szakítása nagyon megviselt. Szerinte ő az a fajta nő, aki a magánéletben közel sem olyan határozott, mint a munkában, és ez sokszor problémát jelent.

„Úgy alakult, hogy nyáron szétmentünk a párommal, és még tart a gyász. Annyira azért nem vészes a helyzet, sokkal jobban vagyok. Egyébként rosszabb állapotban voltam, amikor a kapcsolatunkon már érezhető volt, hogy kisiklott. Nyolc hónapig gondolkodtam…”

A Spektrum Home csatornán látható NőComment! című talkshow legutóbbi adásában derült ki, hogy egy régi szerelmével, Bochkor Gáborral elég drasztikusra sikerült a végjáték, mobilban kutatástól csalihíváson át egészen egy laptop falhoz vágásáig. „Az nem is én voltam szerintem, csak valamit csinálni kellett. Annyira fiatal voltam, 22 éves, úgy éreztem, nem mehetek el szó nélkül a történtek mellett. Biztos valami filmben láttam, hogy nőként milyen revansot lehet venni, és kipróbáltam. De egyáltalán nem jellemző rám, teljesen más vagyok. Ha érzelmileg érettebbek lettünk volna, elválunk normálisan, de sem ő nem tudott, sem én a másik elé állni. Lehetett volna elegánsabban is kezelni a helyzetet…”

A BEST magazinnak Osvárt Andi beszélt a gyerekvállalásról és arról, milyen anyatípusnak látja most magát: