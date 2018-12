Musical készül Meghan Markle életéről

A BBC bejelentette, hogy rádiós musicalt készítenek Meghan Markle életéről. A 15 perces, népszerű angol komikusok főszereplésével készült musical-vígjátékot újév napján mutatják a Radio 4 csatornán – írja a Daily Mail.

A musical a The Sixth In Line To Be King And I címet kapja, ami magyarul annyit tesz: A trónöröklési sorban a hatodik és én.

A hírek szerint a történetben szerepet kap majd a sussexi hercegné terhessége, és a jövőjét is elképzelik az írók. Markle-t Pippa Evans brit komikus alakítja majd. A zenéket a BBC szerint Richard Rodgers éa Oscar Hammerstein munkái ihlették.