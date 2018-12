Hódi Pamela váratlan döntést hozott a kislányáról

View this post on Instagram

Az emberek nem azért sírnak, mert gyengék, hanem azért mert régóta erősek! Erősebb vagyok, mint valaha !!! Ezzel a fotóval búcsúzik Natkó Tőletek...❤️ Az Instagrammon és Facebool oldalamon nem láthattok Róla képeket, videokat, illetve tv és újságcikkeket álltalam! Információt megosztok, ha úgy van de nem ígérem! Kérek mindenkit fogadjátok el, hogy jó cél érdekében függesztem ezt fel! Köszönöm❤️❤️❤️