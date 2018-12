Hódi Pamela megint beszólt Mazsinak

Hódi Pamela korábban már többször kérte Mazsit, hogy fejezze be Nati posztolgatását, azonban Berki Krisztián feleségét ez nem annyira érdekli. Tegnap még a TV2 stúdiójába is bevitték, majd teleposztolták vele az Instagramot. A modell rajongói is észrevették, kemény szavakkal illették a műsorvezetőt és Mazsit, majd Pamela is elmondta a véleményét.

Az egyik követő azt nehezményezi, hogy egyáltalán posztolnak Natiról, hiszen egyre nagyobb, és joga van eldönteni, hogy szeretné-e. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy ez nem csak Hódi Pamelán múlik, hiszen ha ő nem is oszt meg a kislányáról képeket, az édesapja és az ő felesége ugyanúgy fog. „Elgondolkoztam már rajta, és nem is tartom kizártnak, hogy meg fogom valósítani. Nem amiatt, amiről az én posztjaim szólnak róla, hanem a másik oldalt nem nézem jó szemmel” – válaszolt a modell, egy másik kommentben pedig Mazsinak is beszólt.

„Mivel az édesapja, ezért nem tudom megtiltani, ez szerintem intelligencia kérdése, ki mit és mennyit posztol a gyermekéről, vagy más gyermekével” – írta Pami.