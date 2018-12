Gömöri András Máté élvezi az apaszerepet

Gömöri András Máté augusztusban ünnepelte a 26. születésnapját, és akkor elmondta: a 2018-as év nem is alakulhatott volna jobban, és elsőként a magánéletét emelte ki. Nem is meglepő, hiszen a színész megnősült. Polyák Lillával titokban keltek egybe, az esküvőről csak később meséltek. Az viszont látszik rajtuk, milyen boldogok együtt, a színész pedig kifejezetten élvezi az apaszerepet is. Gömöri nemrég azt is elmondta, hogy a feleségével közös gyereket is szeretnének, és hogy Zsombor és Bulcsú örülnének egy kistestvérnek.

“Úgy gondolom, megértem az apaságra, és ha teljesen kész lesz a közös házunk, minden adott lesz a pici érkezéséhez” – nyiltakozta nemrég.

Az biztos, hogy jól megérti magát a gyerekekkel, néha-néha büszkén posztol a mostohafiairól, például ehhez hasonló képeket:

Legutóbb pedig Gömöri András Máté azt mutatta meg falatnyi videóban, hogyan szórakoznak Bulcsúval: