Lebetegedtek a versenyzők, veszélyben a Sztárban Sztár

Több énekest is kényszerpihenőre ítéltek az orvosok, hiszen nagyon gyorsan terjed a betegség a versenyzők között. Pedig a hétvégén már az elődöntő következik, ami mindenkinek nagyon fontos. Többen is lebetegedtek, azonban Gesztesi Károly olyan rosszul volt, hogy infúzióra kellett kötni – írja a Bors.

,,Szinte hihetetlen, de pár perc múlva leült mellém Sári Évi. Ő gondterhelt és fáradt volt. Kérdésemre csalódottan mesélte, hogy szinte az egész stáb lebetegedett, megfertőzték egymást. Ő csak receptekért jött, de Gesztesi éppen infúziót kap. Arról is beszélt, hogy az egyik próbát és fellépé­sét is le kellett mondania, de reméli, hogy a műsorra lesz hangjuk. Azt is elmesélte, hogy Völgyesi Gabi is rosszul van. Miután Sári Évi megkapta a recepteket, beköszönt Gesztesihez, aztán elment. Gesztesi több mint fél óra után jött ki a kórteremből. Érdeklődtem az állapotáról, annyit mondott: köszönöm, és továbbállt” – számolt be a lap egyik olvasója.