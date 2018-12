Berki Krisztián különleges ajándékot kapott feleségétől, Mazsitól

Berki Krisztián különleges ajándékot kapott feleségétől és kislányától, Natitól – írja a Blikk.

“Natival kitaláltuk, hogy meglepjük Krisztiánt egy közös családi fotózással. Mivel nem kért semmilyen ajándékot karácsonyra, csak szeretetet, ezért azt gondoltuk, hogy majd a közös képet előhívatjuk, és azt adjuk oda neki. Sikerült végig titokban tartanunk, hogy mire készülünk. Azt mondtuk Krisznek, hogy Natival megyünk közös fotózásra, amire még egy közös ruhaszettet is kaptunk tőle. Azt kértük, ő is jöjjön oda, segítsen nekünk. Amikor megérkezett, akkor jött rá, hogy ő is szerepel majd a képeken” – mondta Berki Mazsi.