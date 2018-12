Ada smink nélküli, balul elsült szelfikkel mutatja meg, hogy a hírességek sem tökéletesek

Smink nélküli vagy balul sikerült szelfikből indított sorozatot Instagram-oldalán Pintér Adrienn „Ada”. A műsorvezetőnő a Blikknek azt mondta: a képekkel arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a hírességek sem tökéletesek, és nem is kell feltétlenül ilyen képet sugározniuk a rajongóiknak.

Harminchat éves koromra nagyjából elfogadtam magam olyannak, amilyen vagyok. Rájöttem, nem attól leszek boldog, ha megfelelek az elvárásoknak. Erre mások figyelmét is fel akartam hívni. (…) Annak idején a Szelfi című műsort az RTL Klubon azért vállaltam, hogy megmutassam az életem azoknak, akik mást gondolnak rólam, mint a valóság. Hogy lássák, azt leszámítva, hogy néha szerepelek a tévében, én is átlagos vagyok. Ezért döntöttem most úgy, hogy újra láttatom ezt az oldalamat