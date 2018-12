Palik László elmondja, miért mondott igent a TV2-nek

Ahogyan az Exatlon sajtótájékoztatóján kiderült, Palik László először nemet mondott a TV2 felkérésére. Ő nyolc évvel ezelőtt visszavonult, és csak a családjának él, Marsi Anikó a visszatérésekor mesélt is Palik mindennapjairól, hogy milyen csodálatos apa és férj. „Ahogy mondtam, ő évek óta nem közszereplő, és e döntését továbbra is szeretném tiszteletben tartani. Természetesen imádom, csodálatos férj és apa, de nem akar szerepelni. Jó fej módon intézi a családi ügyeket, ha én a munka miatt nem érek rá” – mesélte Marsi Anikó anno, és talán éppen ezért volt mindenkinek meglepetés, amikor az Exatlon Hungary műsorvezetőjeként Palik László lépett színpadra.

„Amikor megkeresett engem Kökény-Szalai Vivien és Fischer Gábor ezzel a műsorötlettel, akkor természetesen az első, akit felhívtam, az a feleségem volt. Vele beszélgettünk erről, de közben a két fiam mellettem ült az autóban. A nagyobbik fiam ült mellettem és elkezdte kérdezni, hogy mi ez, apa. Akkor hirtelen elgondolkodtam, hogy ez semmi, hát én visszavonultam. Oké, kaptam egy ilyen nagyon kedves és megtisztelő felkérést, de én visszavonultam, én veletek vagyok. Ez az érzés volt bennem. Egy 12 éves fiú már érdeklődik minden iránt, és az öccsével együtt nyomás alatt tartottak, hogy mondjam el, mi ez. És ekkor a feleségem, aki ki volt hangosítva az autóban, mondta hogy ő letenné a telefont, szerintem te döntsd el, mit mondasz el, és mit nem. Letettük a telefont, és én egy nagyon határozott, kemény apa vagyok, még körülbelül 40 másodpercig mély ellenállásban voltam.”

Ezután elmondta, miről van szó és hogy ez egy felkérés és ennyi. A nagyobbik fia fordult oda hozzá, hogy ugye elvállalja ezt a műsort.

„Ez nagyon mellbe vágott, mert nyolc éve én tényleg visszavonultam minden közszerepléstől. Ez a fiú 12 éves, ő tudja, hogy az apja csinált valamit régen, hisz megnézte a YouTube-on, itt-ott-amott. Érti, hogy az apja anno televíziózott, meg autóversenyzett is, meg a Forma1-hez is volt valami köze. Ezeket mind tudja, de ez mind történelmi előtti idő az ő számára, az ő számukra. Neki van apukája, de hirtelen azt éreztette velem, hogy milyen az, amikor apa akcióban van. Azt hiszem, ott szakadt el belül másodszorra is a cérna.”

Összeült az egész család, és megbeszélték, hogy most ezt tényleg vállalják, vagy ne vállalják. Mindenki azt mondta a végén, hogy igen, ezt nem lehet kihagyni.

„Bármikor bármit döntöttem az életemben, én a döntés előtt borzalmasan sokat töprengek. Egy ilyen tépelődő-töprengő ember vagyok. (…) Addig tépelődöm, ameddig nem született meg bennem a döntés. Onnan már csak egy út van, előre.”

A tépelődésben sok minden szerepet játszott. Palik elgondolkodott azon, jó lesz-e, nézni fogják-e a műsort, akarják-e őt újra képernyőn látni, de végül a fia tette rá a legnagyobb hatást.

Azt egyelőre nem tudni, mi lesz a gyerekekkel. Korábban Marsi Anikó miatt hazaköltözött a család, de Palik a gyerekekkel ismét visszament Spanyolországba. Hogy ezúttal hogyan tervezik, az kérdés. Palik karácsony után indul a műsor szereplőivel Dominikára.