Gregor Bernadett már örül, hogy igent mondott

Nemrég derültki, hogy Gergor Bernadett válik, de ez nem nyomja rá a bélyegét az ünnepi hangulatra.

„Nem új nekem, hogy egyedül vagyok karácsonykor a gyerekekkel, történt már ilyen, sosem volt rossz érzésem ezzel kapcsolatban. Azt mondom, jobb békességben külön lenni. Lezártam a múltat, a szeretteim velem vannak, és ez a fontos.”

Ahogyan Gregor Bernadett fogalmazott a Story magazinnak, a boldogsága nem függ attól, párkapcsolatban él-e éppen. Mindezt az édesanyjától tanulta meg, aki a válás után is boldogan élt, és minden ünnepet derűssé tudott varázsolni egyedül is a gyerekei számára. Most pedig ő is egy napot csakis a gyerekeivel hármasban tölt.

„Apróságokkal lepjük csak meg egymást. Így nem kell ilyenkor a plázákat járnom. A fiaimnak, a 23 éves Bencének és a 12 éves Álmosnak pedig inkább pénzt adok, hogy vegyék meg, amit szeretnének. Így nem kell két ünnep között sorban állni, hogy visszaváltsuk a különböző tárgyakat.”

A hármasban töltött nap csak az ünneplés kezdete, utána viszont a színésznőnek sűrű a programja, amibe beletartoznak új emberek is.

„Néhány hónappal ezelőtt a Facebookon meghívtak egy csoportba” – mesélte a magazinnak Bernadett, aki először azt hitte, valami átverésről van szó, de végül elfogadta a felkérést. Azóta nagyot fordult az élete, amiről a Storynak mesélt. „A semmiből lett egy családom.”