Benke Laci bácsi ismét kórházba került

Benke Laci bácsi először egy vesegyulladás, majd egy prosztata műtét miatt került kórházba. A Blikk információi szerint ezúttal vérnyomásával van a probléma.

“Köszönöm az érdeklődést, igazán jólesik. A helyzet az, hogy az elmúlt időszakban kint is voltam, bent is voltam. Ki-be járó vendég vagyok. Az orvosaim odafigyelnek rám, és bár, ahogy azt korábban is mondtam, nem szívlelem a kórházakat, de hallgatok az okos szóra, igyekszem újra egészséges lenni, ha minden igaz, hamar beállítják a vérnyomásomat, ami alacsony volt mostanában” – nyilatkozta Benke Laci bácsi, aki az ünnepeket már minden bizonnyal otthon tölti.