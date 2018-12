VV Krisztián egyből rámozdult a tesitanárra

VV Vivi és Krisztián kapcsolata most már két hete tart, és elvileg egyiküknek sem lesz más, ebben megegyeztek. A villában eljött az iskolai hét, ahol a „tanulók” bizonyíthatják rátermettségüket. Persze – mint minden évadban – most is van egy nagyon csinos tanárnő, aki Krisztiánnak is megtetszett, Vivi pedig ezt nem viselte túl jól.

Alig kezdődött el a testnevelésóra, Krisz máris bemutatkozott a tanárnak, aki elküldte melegebb éghajlatra. Erre persze berágott Vivi, akit később megvigasztalt a villa sármos jófiúja.