VV Ginu apja kibukott lánya viselkedése miatt

VV Ginu családi és magánéleti problémái miatt jelentkezett a ValóVilágba, akinek végül vasárnap véget ért a játék – írja a Blikk.

“Az egész szex és a Csokival való viszonyom nem jelentett semmit. Megbántam a dolgot, nekem ez az egész egy kellemetlen maszatolásként maradt meg. A pasimmal megbeszéltük a dolgot, ő elvileg nem látta, nem haragszik…Megromlott a viszonyom apámmal, de szeretném megbeszélni vele a dolgokat. Egyelőre arra várok, hogy ő keressen meg, de majd meglátjuk. Anyától tudom, hogy most ki van bukva a szereplésem miatt, még a Facebookját is törölte. Emellett is számos rossz dolog ért, ezért mentem be a villába, hogy kicsit új erőre kapjak, de kijőve úgy érzem, képes leszek mindent irányítani magam körül” – mondta a 20 éves VV Ginu.