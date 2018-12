Várkonyi Andrea exférjét megviselte a szakítás

Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor hónapokkal ezelőtt szakítottak, a hír azonban csak néhány hete járta be a sajtót. Azóta már üzentek is egymásnak, adtak interjút, mindenesetre mindkét műsorvezető máshogy emlékszik a különválás körülményeire. Most egy harmadik személy, Andi volt férje is megszólalt, aki a rádiós és a műsorvezető megismerkedéséről is beszélt.

Rettenetesen megviselte őt, amikor kiderült, hogy felesége másba szerelmes. Persze, sokan úgy tudták, hogy a házasságuk már a Bochkor-féle románc előtt megromlott, és hat év együttélés után elhidegültek egymástól, de az biztos, hogy Attila akkor adta be a válókeresetet, amikor kiderült, hogy Várkonyi Andi összejött a rádióssal. Hosszú évekig tartott viharos válásuk, a férfit nagyon megviselte fizikailag-lelkileg az egész jogi hercehurca – írja a blikkruzs.hu.