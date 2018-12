Kisóval SMS-ben szakított a párja

Kisó drasztikus változáson ment keresztül egy szakítás miatt, amiről most, az RTL Klub Reggeliben mesélt először. A rádiós másfél évig volt együtt szerelmével, külföldön akartak új életet kezdeni, illetve a családalapítás is tervben volt. Partnere azonban szakított vele, nem is akárhogyan…

„Beindítottunk külföldön egy bizniszt, ott akartunk élni. Mivel egy idő után nem elég az e-mailezés, személyes jelenlét kell, így ő 3 hónapra kiköltözött, ez volt a terv. Egyszer csak jött egy sms, hogy vége, ő már nem jön haza. Két nap múlva mentek volna ki látogatóba, már megvolt a repjegy. Ő pedig mondta, hogy viszlát” – emlékezett vissza Kisó.