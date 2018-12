Fördős Zé újra szerelmes

Fördős Zé pár hónappal ezelőtt szakított Martinával, akivel másfél évig voltak együtt. A jó viszony azonban megmaradt, hiszen a lány még mindig a Street Kitchen csapatának tagja. A Konyhafőnök zsűritagja most elárulta, egy ideje újra kapcsolatban van, de részleteket egyelőre nem osztott meg a titokzatos lányról.

„Teljesen frissen főtt káposzta… most már egy pár hónapja, csak nem nagyon beszéltem erről a kapcsolatról” – mesélte Fördős Zé a Story Extrának, és azt is elárulta, együtt töltik a karácsonyt új szerelmével.

Egy dologhoz azonban most tartja magát: szeretné megóvni új barátnőjét a média forgatagától, ezért nem is árulta el, ki is az új barátnője. „Talán, ahogy egyre ismertebb vagyok, vagy több mindent tudnak vagy vélnek tudni az emberek, úgy zárkózom be!” – mondta Zé.