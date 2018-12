Kamu volt Stohl András eljegyzése

Stohl András nemrég a harmadik családalapításról beszélt, így kézenfekvő volt, hogy a kapcsolata Vicával szintet lépjen a közeljövőben. A színész, Majka és Tilla egy közös partin vettek részt, ahol elsősorban Till Attila születésnapját ünnepelték, de a fotóhoz azt is odaírták, hogy ez egyben egy eljegyzési buli is, méghozzá Stohl Andrásé. Persze, ezen csámcsogott mindenki, most azonban kiderült, hogy kamu volt az egész.

„Ennyit tud a bulvár. Ez a része a képnek poén volt. Tillának viszont boldog születésnapot!” – írta a képhez a színész.

Kíváncsiak vagyunk, hogy te mit gondolsz!