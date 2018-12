15 éve láthattuk először az Igazából szerelmet – a film sztárjai így emlékeznek a forgatásra

Hugh Grant

Hugh Grant nem egy nosztalgiázó típus, de amikor az NLCafé.hu színeiben 2014-ben interjúzhattam vele, sikerült elérnem, hogy röviden meséljen a filmben látott legendásan elnöki táncjelenetéről:

Amikor olvastam a jelenetet a forgatókönyvben, az volt az első reakcióm, hogy én ezt nem akarom. Annyira megalázó negyven fölötti férfiként táncolni, főleg józanul. Folyamatosan nyaggattak, hogy csináljam meg, és próbáljuk el, én meg csak halogattam a dolgot. Aztán egyik napon eléjük álltam, és mondtam, hogy most mehet. Élesben felvettük, pedig nagyon bonyolult dolog józanul táncolni.

Emma Thompson

Ha Emma Thompson és Igazából szerelem, akkor csúnya megcsalás, ékszer és Joni Mitchell cd. A színésznőből élénk, személyes emlékeket szokott előhozni a film:

Az a jelenet, amiben az ágy mellett állva kellett sírnom azért ment annyira jól, mert gyakorlatilag újrajátszottam azt, amit már átéltem korábban. Ken (Kenneth Branagh rendező/színész, Emma Thompson exférje – a ford.) annak idején összetörte a szívem, szóval tudtam, milyen érzés találni egy nyakláncot, amit nem nekem szántak. Persze velem nem pontosan ez történt, de valami nagyon hasonló.

Andrew Lincoln

2003-ban Andrew Lincoln még nem zombikat hentelt ipari mennyiségben, hanem ő volt a földkerekség legromantikusabb lelkű csávója, bár ezt a forgatáson még maga sem hitte el teljesen:

A jelenetem az ajtóban nagyon egyszerű volt. Csak tartanom kellett a táblákat, és szerelmesen néznem Keira Knightley-t. A táblákon pedig a saját kézírásom volt. Viszont nem győztem Richard Curtist (a rendező – a ford.) arról kérdezgetni, hogy a nézők nem úgy fognak-e gondolni a karakteremre, mintha valami perverz kukkoló lenne…

Keira Knightley

Míg Lincoln pontosan emlékszik a híres táblás jelenet felvételére, és úgy általában az egész Igazából szerelemre, úgy fest, hogy partnere, Keira Knightley számára azért nem volt nagyon maradandó élmény:

Hű, már nem igazán emlékszem, kit szeret a karakterem az Igazából szerelem végén. De ugye a férjemmel vagyok benne, nem? Nem Chiwetel Ejioforral vagyok? Egyetlen alkalommal láttam csak a filmet, és az is már nagyon régen volt.

Martin Freeman

Martin Freemannek csak egy nyúlfarknyi, de annál emlékezetesebb szerep jutott: testdublőrt, fénydublőrt alakított egy szexjelenet forgatásán:

Az Igazából szerelemben látható jelenetem nem azért készült, hogy szexi legyen. Az volt a cél, hogy amit látunk, az vicces, ugyanakkor ártatlan legyen. Amikor színészként szexjelenetet kell forgatnod, egy kicsit sebezhetőbbnek érzed magad a szokásosnál, hiszen bizonyos szempontból kiadod a titkaidat. Az Igazából szerelemben ráadásul szex közben dialógusunk is volt. Két nagyon hétköznapi embert játszottunk, és ez a jelenet nem azért készült, hogy bárki beinduljon tőle. Ha te mégis beindultál, szégyelld magad!

Bill Nighy

Bill Nighyban is élénken megmaradt a Christmas Is All Around élmény, de legfőképpen az, amikor a szám klipjét forgatták, körülötte szexi mikulásoknak öltözött gyönyörű modellekkel:

A lányok nagyon menők és boldogak voltak körülöttem. Mindegyikük egy modellügynökségtől érkezett, mindannyian hihetetlenül gyönyörűek voltak. Azt hiszem, a legtöbb munkájuk során nem bánhattak túl jól velük, és a forgatásunk ehhez képest üdítő élmény volt. Mindig kaptak sütit és forró kávét. Sokat nevettünk. Emlékszem, a forgatás után nagyon izgatottak lettek attól, hogy a premieren is együtt kell majd megjelennünk egy bandaként, ők pedig a világ legszűkebb ruhájában jelentek meg ott.

Laura Linney

A film egyik legszomorúbb szála volt, de a sok happy end között ellensúlyozásnak pont elfért egy kis depresszív lehúzás. Mert Laura Linney szerint is ilyen az élet:

Néha az élet egyszerűen nem engedi, hogy bizonyos kapcsolatok megszülessenek. Pont ez adta a mi történetszálunk feszültségét. Mi van akkor, ha engedünk a csábításnak, de pont amiatt, mert csak magunkra figyelünk, nem leszünk ott azoknak, akik számítanak ránk. Az évek során sok ember jött már oda hozzám azzal, hogy ez volt az ő története. Mondtam is Richardnak, hogy a mi történetünk szomorúan ér véget, de ő csak annyit mondott rá, hogy ez rendben van. Ennek így kell lennie, mert ilyen az élet. Nincs mindig happy end.

Shannon Elizabeth

Az Amerikai pite cseh diáklányaként megismert Shannon Elizabeth Amerika legdögösebb nőjét játszhatta el az Igazából szerelemben nagyon-nagyon röviden, de ettől még a forgatásra máig örömmel emlékszik vissza:

Összesen 20 másodpercet szerepelek a filmben, de azt tapasztaltam, hogy a vásznon töltött idő és a forgatás hangulata, élménye között nem mindig van összefüggés. Nem hiszem, hogy sokan felismertek engem az Igazából szerelemben, de ennek ellenére is jó emlékként gondolok vissza a lányokra és a stábra, mert ha ilyen jó csapatban dolgozol, az se baj, ha csak statisztaszerepet kaptál. Az igazi bónusz azonban az volt, hogy feltűnhettem a film végi nagy repülőtéri jelenetben is, ahol aztán tényleg mindenki ott volt. Emlékszem, Denise Richardsszal arról beszélgettünk az öltözőben, hogy el sem hisszük, hol vagyunk. Bármerre mentünk, olyan sztárokba botlottunk, mint Hugh Grant vagy Liam Neeson.

Thomas Brodie-Sangster

A szuperaranyos és szuperszerelmes kisfiú azóta már felnőtt, és leginkább a Trónok harcából emlékezhetünk még rá, és kis híja volt, hogy annak idején lemaradjon arról, hogy elmondhassa, Liam Neeson volt az apukája:

Richard a Station Jim című BBC drámában szúrt ki engem. Azt hiszem, rajta kívül senki sem látta. Éppen Franciaországban forgattam valamit, és nem akartam a hétvégémet elszúrni azzal, hogy visszautazom Angliába a meghallgatásra. Végül a filmesek fizették az első osztályú repülőjegyem, és még autó is küldtek értem a repülőtérre. Soha korábban nem történt velem még ilyen és… azóta sem. Ez csak egy olvasópróba volt a többi színésszel, de amikor olyan emberek sétáltak be a szobába, mint Colin Firth, Emma Thompson vagy Keira Knightley, akkor már tudtam, hogy ezt a filmemet végre mozikban fogják játszani.

Liam Neeson

Az akciósztár élete időközben úgy alakult, hogy a sorsa kísértetiesen hasonló lett az Igazából szerelembéli karakteréhez, épp ezért ez a film Liam Neeson számára minden más munkájánál személyesebbnek számít: