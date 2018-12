Gáspár Győző sírva beszélt édesanyja haláláról

Gáspár Győző Baukó Évával vezeti a BeleValót, többek között erről is beszélt a mai RTL Klub Reggeliben. A showman a családjáról, hétköznapjairól is beszélt, szokásához híven, vicces beszólásokkal. Az ünnep közeledtével a karácsony is szóba került, ezáltal pedig Győzike édesanyja is, akit elvesztett – a műsorvezető vallomása mindenkit meghatott a stúdióban.

„Mióta édesanyám meghalt, nem tudom azt mondani, hogy boldog karácsonyt. Menjek át apámhoz, és mondjam neki, hogy boldog karácsonyt? A szívem megszakad, hogy átmegyek, és ezt mondom, mikor anyám a földben van. Leülünk a szent asztalhoz és happy van? Mikor anyám elment, elment a karácsony is. Ezért gyűlölöm a decembert… (…) Ez egy akkora törés az életemben, hogy nem bírom elengedni” – mondta Gáspár Győző.