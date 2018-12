Gesztesi Liptainak: „14 éve téged nézlek”

Tegnap Kállay-Saunders András esett ki a Sztárban sztárból, de számos szuper produkciót láthattunk. Voltak komoly, elképesztően jó hangok, illetve sírva nevetős előadások is. Például Gesztesi Károly és Völgyesi Gabi duettje, amit a nézők és a zsűri sem bírt ki röhögés nélkül, még maga az énekesnő is nehezen. A színész egy hangot, de még egy olasz szót sem talált el, ettől függetlenül imádtuk a produkciót. Liptai Claudia is, aki megkérdezte volt férjétől a kritika alatt, hogy őt nézi, vagy éppen elaludt.

„Engem nézel, vagy már alszol?” – kérdezte a műsorvezető, amire Gesztesi Károly csak ennyit válaszolt:

14 éve csak téged nézlek.

Ebbe pedig Liptai Claudia is belepirult.