Ennio Morricone megható vallomása Budapestről

Hamarosan hazánkban lép fel a zenei mágus, aki nemrég ünnepelte 90. születésnapját. Ez alkalomból többek között Lotfi Begi, Horányi Juli, a The Carbonfools, a New Level Empire, a Blahalouisiana és Vastag Csaba is fotóval tisztelgett a legenda előtt. Morricone római otthonában kapta meg az üdvözleteket, és menedzsmentjén keresztül mondott köszönetet.

„Köszönöm magyar barátaimnak a kedves köszöntéseket, a jókívánságok eljutottak hozzám Rómába is. Örülök, hogy jó erőben és egészségben talált meg ez a szép életkor, és hamarosan újra meglátogathatom önöket. Mindig nagy örömmel megyek Magyarországra. A szívem Budapesté. Most már azt is tudom, hogy nemcsak egy gyönyörű város, hanem számos barát is vár rám Magyarországon” – mondta Ennio Morricone.