Konyhafőnök VIP: fokozódik a feszültség Nádai Anikó és Soma között

Nádai Anikó és Soma a Konyhafőnök VIP-ben többször is odapörkölt egymásnak. A feszültség csak fokozódik a két versenyző között, Soma ismét nem kímélte Anikót – írja a Bors.

“Amikor megtudtam, hogy párban leszünk, először az futott át az agyamon, hogy bárki, csak Anikó ne! Ő annyira nem konyhatündér, hogy még a paradicsom hámozása is egy újdonság, egy csodálatos találmány számára” – mondta kendőzetlenül Soma.

“Ilyen típus vagyok, nagyon megélem a pillanatokat, így a versenyhelyzeteket is. De visszagondolva úgy látom, nagyon is kiegészítettük egymást Somával annak ellenére is, hogy akkor, ott, nagyon idegesített a lassúsága, és úgy éreztem, helyette is aggódnom kell…Valljuk be, igaza volt. Nem gondolom, hogy óriási konyhatündér lennék. Vannak hiányosságaim, ellenben nagyon sokat készültem a műsor előtt, ami a számlámra írandó. Egyébként pedig megszoktam Soma beszólásait. Nagyon megosztó személyiség, de ha az ember elfogadja őt, rájön, hogy végtelenül szórakoztató jellem” – mondta Nádai Anikó.