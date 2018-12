VV Renin dühroham formájában jött ki a feszültség

Komoly próbatételek elé állítja a civilizáció hete a villalakókat. Az őskor kihívásai megviselték a villalakókat, különösen Ginut, aki a kevés étel, a gyarapodó kihívások és a sajátos ruházat miatt még azt is fontolóra vette, hogy feladja a játékot. Most, hogy már a középkor „előnyeit” élvezhetik a villalakók csillapodtak a kedélyek. Legalábbis ezt gondolhatnánk, azonban Renin csak most jön ki igazán a feszültség. Gondosan kikészített törölközőjének ugyanis nyoma veszett, és míg a többiek békésen reggeliznek, Reni teljesen kiborult a törölközője hiánya miatt.

„Én vagyok az egyetlen, aki reggel fürdik. Direkt, előre kikészítettem a törölközőm, ami nincs meg! Nem hiszem el, semmit nem szabad elől hagyni, mert itt bármi képes eltűnni. Bár tudnám ki volt, elmagyaráznám neki, hogy ez nem vicces!”– fakadt ki VV Reni, aki addig nem nyugszik, amíg meg nem találja szeretett darabját.