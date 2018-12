Jó ügyért hívta saját konyhájába ismerőseit, barátait és a gyerekek sorsa iránt elkötelezett vendégeit Fördős Zé. Többek között Bíró Eszter, Csepregi Éva, Görgényi Fruzsina, Iszak Eszter, Szinetár Dóra és Kembe-Sorel Arthur is elfogadta a Konyhafőnök VIP műsorvezetőjének invitálását, és bulizott késő éjszakáig a Street Kitchen főhadiszállásán.

A Konyhafőnök műsorvezetője az UNICEF Magyarország új, #FőzzAGYERMEKEKÉRT programja keretében buzdít mindenkit arra, hogy kövessék a példáját, szervezzenek összejöveteleket, érezzék jól magukat, azt a pénzt pedig amit egy üveg borra, virágra, vagy más ajándékra költenének, ajánlják fel a szervezetnek a világ legelesettebb gyerekeit támogató munkájára.

A Street Kitchen csapata forralt borral és jókedvvel várta vendégeit. Fördős Zé brutális rakott padlizsánt készített, Jancsa Jani mini kacsaburgereket kínált rántott baconnel és libamájjal turbózva, Máté Szabi pedig egészben sült bőrös császárt párolt káposztával és zsemlegombóccal. Szilágyi Nóri, az SK sütifelelőse mézeskalácstortát és sütőtökös pitét sütött az alkalomra.

4 Fotó megtekintése Szinetár Dóra a gyerekek miatt ment Zéhez UNICEF Maygarország programját népszerűsítette a Street Kitchen csapata Még több + A gyerekek megsegítése közös ügye volt a sztároknak Még több + Fördős Zé örömmel rendezte meg ezt az esti vacsorát Még több + Fördős Zé és az édesapja együtt készültek Még több +

„Ebben a programban az a jó, hogy nem kell mást tenned, mint amit egyébként is teszel, főleg karácsony táján, vendégül látod a haverokat, vagy te magad mész vendégségbe. Lehettek sokan, de akár egészen kevesen is. Szórakoztok, élvezitek egymás társaságát, közben pedig segítetek is. Mindenki felépítheti a saját kampányát a Te is tehetsz oldalon, amelybe aztán bárki beszállhat támogatóként. Ezt tettem én is, összehívtam egy jó társaságot és aki akart, támogathatta az ügyet egy desszert vagy egy ital árával” – mondta Fördős Zé, aki hasznos tippeket is megosztott arról a vendégváróknak, hogyan érdemes egy rögtönzött házi partit összehozniuk akár a teljesen kezdő konyhatündéreknek.

„Az egész világot megváltani nem lehet, de ha találunk magunknak egy-egy szívünkhöz közel álló témát és próbálunk a magunk módján segíteni, akkor nagyon is sokat tehetünk. Imádok sütni-főzni, és a társaságot is, a lakásomban 3-4 vendég fér el kényelmesen, szívesen megkérem a saját vendégeimet is, hogy bor vagy virágcsokor helyett adakozzanak inkább” – mondta Iszak Eszter modell, műsorvezető, aki imádta a minihamburgereket.

„Azért tetszik ez a kezdeményezés, mert a közvetlen környezetünkben élő barátokat, családtagokat szólíthatjuk meg vele. Könnyebben tudjuk rávenni a jótékonykodásra azokat az embereket, akik ismernek bennünket. Példát tudunk mutatni” – mondta Csepregi Éva énekesnő.

„A házigazdáknak vitt ajándékok nagyon kedvesek és figyelmesek, ám sok kidobott pénzzel is járnak, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy valaki szereti a vágott virágot – én magam sem kedvelem – vagy a vörösbort. A gyerekek megmentésére szánt pár ezer forint azonban biztosan jó helyre megy” – mondta Szinetár Dóra.

„A sütés-főzés a hobbim, abban lényegesen jobb vagyok mint a bulik szervezésében, de kedvet kaptam a vendéglátáshoz. Zéék nagyon kitettek magukért, nekik a kisujjukban van ez a szakma, ám kevésbé profi körülmények között is lehet jókat enni, inni, beszélgetni, és ez a lényeg” – tette hozzá Görgényi Fruzsina színésznő.

Együtt buliztak Zével az UNICEF Magyarország ősszel felavatott Bajnokai közül többen, Benes Anita, Békefi Anna, Csorba Zoltán, Kieselbach Anita, Kolosi Beáta és Ternyák Kata is megkóstolta a Street Kitchen főztjét a jó ügy érdekében.

Hogy kinek segíthetünk a jókedvű reggelikkel, vacsorákkal és más összejövetelekkel? A világon jelen pillanatban 156 millió 5 évesnél fiatalabb gyerek alultáplált, vagyis nem éri el a korának megfelelő magasságot és súlyt. Évente hárommillió gyereket veszítünk el a nem megfelelő táplálkozás következményekét, mindeközben a túlsúly is komoly problémákat okoz szerte a földkerekségen. Az UNICEF azért küzd, hogy minden gyerek egészséges táplálékhoz jusson, ehhez pedig te támogatásodra is számít!