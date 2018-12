Mellékszerepből főszerep – amikor a kis szerep kapja a reflektorfényt

Ugye mindenki emlékszik az Aranyélet című sorozatból a Danis Lídia által alakított Jakab Erika főhadnagyra? Az első évadba még éppen csak beugrott, a másodikban már egy folyamatosan a háttérben lévő sötét árnyékként keltette a félelmet a Miklósi család tagjaiban, a harmadikban pedig már fontos mellékszereplővé lépett elő, akinek megismertük a hátterét, a motivációit, és jóval több lett, mint a második évad főgenyájának fogdmegje. Ha az Aranyélet az amerikai piacra készül, könnyen lehet, hogy Jakab Erika főhadnagy pár éven belül egy önálló szériát kapott volna. Csakhogy ez itt a magyar piac, nálunk nem nagyon készülnek spin offok, illetve egy azért mégis: az MTVA-s Munkaügyek széria legnépszerűbb figurája, a Mucsi Zoltán alakította János azért mégis kapott egy önálló sorozatot, amit nemes egyszerűséggel úgy neveztek el, hogy Tóth János. Sőt, ennél jóval ismertebb hazai példa is akad, bár az nem tévésorozathoz, hanem egy realityhez kötődik: amikor a Való Világ 4. évada véget ért, az RTL Klub elképzelhetetlennek tartotta, hogy csak úgy megszabaduljon az aranytojást tojó tyúkjától, Nagy Alekosztól, és Alekosz feleséget keres címmel egy konstruált párkeresős realityt indított el szinte azon nyomban. Csak aztán ahogy a spin offok esetében sokszor, itt is kiderült, hogy Alekosz ugyan rendesen kitűnt a VV4 szereplői közül, de a velük való interakciókban működött csak igazán, másokkal eltűnt a varázs (már ha lehet varázsnak nevezni azt, hogy valaki egész nap atlétatrikóban és alsógatyában szaladgál, kezében egy pálinkáspohárral).

Ahogy a fentiekből is látható, a televíziózásban régóta komoly hagyománya van a spin offok készítésének. Amikor például a Jóbarátok véget ért, a csatorna egyből bepróbálkozott a Matthew LeBlanc főszereplésével készült Joey-val, de mostanában is egymást érik a hasonló próbálkozások. Mivel az Agymenők a végéhez közeledik, Az ifjú Sheldonnal két legyet tudtak ütni egy csapásra: egyrészt el tudták csábítani az Agymenők-rajongók egy részét a legnépszerűbb karakterrel, másrészt mivel a figura gyerekverziójáról van szó, nem kellett kifizetni a Sheldont alakító Jim Parsons eszelősen nagy gázsiját. Az utóbbi évek legtalálóbb spin offja azonban a Breaking Bad sikeréből kinőtt sorozat, a Better Call Saul lett, ami egy mellékszereplő ügyvédet tett meg főszereplővé, és a negyedik évadra elérte, hogy ugyanolyan sikeres legyen, mint az anyasorozat volt.

Persze nem minden spin off nő ki egy-egy népszerű mellékalakból. Valamikor annyi is elég, hogy kölcsönzik a címet és a formulát, és más karakterrel csinálnak egy hasonlót egy másik helyszínen, lásd mondjuk a CSI-sorozatokat, amikkel kapcsolatban egy időben úgy tűnt, sosem állnak le az új mutációk indításával. És bár a televízióval ellentétben a mozi csak némi késéssel fedezte fel a spin offokban rejlő lehetőségeket, úgy tűnik, mostanság a hollywoodi stúdiók is rendesen belehúztak, hogy behozzák a lemaradást. Összeállításunkban csak azokat a spin offokat vesszük górcső alá, melyek tényleg egy igazán népszerű korábbi karakterre építenek, azokat most hanyagoljuk, amik csak az univerzumot kívánják bővíteni így vagy úgy (pl. Legendás állatok-filmek).

Annabelle

Az anyafilm: Démonok között

Annabelle baba a Démonok között iszonyatosan paráztató nyitójelenetében hozta ránk a frászt, aztán a film során többször is megcsodálhattuk, hogy a démonvadász Warrenék ördögi ereklyéket raktározó szobájában egy vitrinben figyel. James Wan jó érzékkel vette észre, hogy a karakterre akár egy külön filmet is lehetne építeni: azóta ebből kettő is készült, és bár a színvonalra lehetnek panaszok, a jegyárbevételre biztosan nem. Az univerzumot azóta még tovább bővítették Az apáca című spin offal, amiben a Démonok között 2-ben megismert ördögi apácának adtak egy saját filmet.

Minyonok

Az anyafilm: Gru

A Gru eredetileg a szupergonoszi babérokra törő kopasz csávó életét mutatta be, akinek három árva kislány meglágyította a szívét, és a sárga, banánrajongó minyonok csupán cuki mellékszereplőkként funkcionáltak, hogy elolvasszák a legkisebbek szívét, és minél több plüssjátékot lehessen eladni általuk. A dolog azonban annyira bejött, hogy a gyerekeket messze jobban érdekelték a sajátos nyelvezettel bíró minyonok, mint Gru és a többiek sorsa. Az eredmény? Egy önálló és nagyon sikeres mozifilm.

Űrdongó

Az anyafilm: Transformers

Optimus Prime mellett egyértelműen a kis, sárga VW bogárból óriási harci robottá alakuló, a beszédét pedig összeollózott rádiódumákból összeállító Űrdongó a Transformers-fanok nagy kedvence. Mivel az anyafilmek jelenleg kisebb válságban vannak – a teremtő Michael Bay elhagyta a szériát, ráadásul az utolsó film bevétele csalódást keltett –, a Paramount egy spin offban látta meg a lehetőséget, visszahozva az első részben még jelen lévő tinifilmes bájt, amit később a CGI-dömping teljesen maga alá temetett.

Evan, a minden6ó

Az anyafilm: A minden6ó

A Universalnak eredetileg esze ágában sem volt a tévébemondót játszó Steve Carellnek önálló filmet adni, csakhogy Jim Carrey-t képtelenség volt rábeszélni a folytatásra, így arra gondoltak: kapjon egy lehetőséget az a pasas, aki az első film egyik legviccesebb jelenetét okozta. A nézők nem igazán értékelték a váltást, ráadásul a Noé bárkájának történetét újrajátszó alapsztori egy vagyonba került a Universalnak.

Felhangolva

Az anyafilm: Lepattintva

A Lepattintva főszereplőjének (Jason Segel) lelki válságot okozott, hogy a barátnője nemcsak elhagyta, hanem pont egy ismert rocksztárral, Aldous Snow-val (Russell Brand) szűrte össze a levet. Brand eszement alakítását („»Meghallgattad a demómat?« »Inkább éltem tovább az életem.«”) rengetegen méltatták, egyértelmű közönségkedvence lett a filmnek (amivel mellesleg Mila Kunis is befutott), így nem sokáig vártak azzal, hogy önálló mozit kapjon. Ráadásul a Felhangolvában ismét összeeresztették őt Jonah Hill-lel, de az új helyzetben Snow karaktere már kevésbé volt szórakoztató.

A Skorpiókirály

Az anyafilm: A múmia visszatér

Hiába volt botrányosan rossz CGI-jal megrajzolva az óriás skorpiótestre rávarázsolt Dwayne Johnson, a Universalnál mégis úgy gondolták, érdemes egy önálló filmet adni a pankrátorból lett színésznek. Bár A Skorpiókirály egy rendkívül könnyen feledhető mozi lett, arra azért jó volt, hogy beindítsa Johnson karrierjét, aki hamar kinőtte a wannabe Schwarzenegger titulust, és ma már ő a földkerekség legmenőbb akciósztárja.

Solo: Egy Star Wars-történet

Az anyafilm: Star Wars: Egy új remény

A klasszikus Star Wars-trilógia elsősorban Luke Skywalker története: hogyan válik egyszerű parasztfiúból lázadóvá, majd jedi lovaggá, és hogyan menti meg a galaxist, miközben megtud ezt-azt a sötét múltjáról és az eredetéről is. Lenyűgöző sztori, de a nézőket inkább egy mellékszereplő, az űrcsempész Han Solo nyűgözte le, aki Harrison Ford laza sármjával és humorával nemcsak Leia hercegnőt vette le a lábáról. Több mint negyven év kellett ahhoz, hogy végül önálló filmet kapjon: kár, hogy akkor már nem Harrison Ford játszotta a karaktert.

40 és annyi

Az anyafilm: Felkoppintva

Az egyéjszakás kalandjából teherbe eső Alison (Katherine Heigl) életében fontos szerepet játszott a nővére, Debbie (Leslie Mann) és az ő férje, Pete (Paul Rudd), valamint a gyerekeik, akik valóban vicces figurák voltak, de azt sosem gondoltuk volna, hogy később kapnak majd egy önálló filmet, ami arról szól, hogy milyen manapság a nyugati világban negyvenévessé válni. Hát, nem túl jó, ahogy a film sem, de azért vicces pillanatok akadtak benne bőven.

Logan – Farkas

Az anyafilm: X-Men: A kívülállók

Valójában már az első X-Men-mozi központi karaktere is Farkas (eredeti nevén Rozsomák) volt, sőt a második részben is ő volt a legfontosabb karakter, szóval várható volt, hogy előbb-utóbb a csapat nélkül is kipróbálja majd magát. Az első önálló próbálkozás borzalmasra, a második felemásra sikerült, de a harmadik – ami egyben a karakter búcsúfilmje – maradandó lett. Egy szuperhősfilm, ami koszos westernként mesélt az elmúlásról és az öregedésről.

Csizmás, a Kandúr

Az anyafilm: Shrek 2.

A zorrós macskába oltott Antonio Banderasnak elég volt a cicaszemeit ártatlanul meresztenie a Shrek második részében, hogy azonnal a nézők és persze Shrek szívébe zárja magát. A Shrek-széria véget értével egy önálló kalandfilmet is kapott a bajvívó, csábító cicus, amit megnézve azonnal dorombolni támadt kedvünk.

