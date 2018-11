Előre borítékolt Csoki győzelme, Ginu szavazói kiakadtak

Csak a Való Világ facebook oldalán ehhez a párbajhoz 300 komment érkezett az első 12 órában, és messze még a vasárnap, amikor eldől VV Csoki és VV Ginu sorsa. Először annak mentén indultak el a nézők, hogy szerintük a korábbi Való Világok alatt szabálytalan volt előre megmondani, kire teszel, ezért a villa csődörét máris kizárnák a játékból. Ráadásul a többség eleinte úgy gondolta, hogy antipatikus húzás bárkitől, ha magára rakatja a jeleket, és ilyenkor essen ki az, aki ennyire menni akart. De itt még viszonylag nyugodt hangon folyt a társalgás, aztán valaki bedobta a szokásos „tuti infót”: bunda az egész szavazás, és ezzel robbant a bomba.

„100 emberből 90 Csokit írja, illetve rá szavaz. Mindenhol ezt látni. Ha nem Csoki megy vissza, szerintem a nézők 99%-a elveszti az érdekeltségét a műsor iránt, mert a hülye is tudni fogja, hogy a szavazatokat a szerkesztők manipulálták. 😀 szóval ha nem Csoki megy vissza, kicsit átlátszó lesz az egész” – írta az egyik hozzászóló, mire megérkezett a válasz.

„Én nem így gondolom! Van indítva egy szavazás melyben Ginu 65 %Csoki 45 % ! És nincs manipulálva a szavazatok! Csak kinek a pap, kinek a papné!”

Ginu rajongói kiakadtak, amiért máris eldőlt ez a meccs, sokan Radics Való Világról szóló videóját hozták fel érvként, miszerint Csoki azért sem eshet ki, mert csinálja a műsort, Ginu pedig csak reszeli a körmét.

Biztosan nem idézzük az összes megjegyzést, de a Facebook-kommentelők közül sokan beszélnek erről a bizonyos szavazásról, amit mi nem találtunk a műsor hivatalos oldalán, sem máshol, ezért úgy döntöttünk, mi is lemérjük, hogyan is áll most a helyzet.

Ginu és Csoki Való Világ párbaja izgalmasnak ígérkezik: