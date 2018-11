Pál Dénes: „Még fontosabb lett, hogy odafigyeljünk egymásra”

Pál Dénes kislánya, Panni július végén jött világra, azonban sokáig nem láthattuk a picit. A rajongók és a követők már nagyon kíváncsiak voltak a babára, de az énekes azt mondja, nem ezért mutatta meg a családját, akikkel a Meglepetés magazin címlapján szerepeltek. Büszke rájuk, ugyanakkor szeretné, ha a közönsége inkább a zenéjére fókuszálna. Interjú.

Amikor megszületik a baba, az általában kihatással van egy zenész életére. Nálad hogyan mutatkozik ez meg?

Kétségkívül kihat a munkámra. Azt vettem észre, hogy mióta megszületett Panni, megjelent a fejem fölött egy gondolatbuborék, ami soha nem fog eltűnni: mindig rá gondolok, ő jár az eszemben… Pénteken megszületett, és a szombati koncertem előtt-után az járt a fejemben, hogy mikor tudok bemenni hozzájuk a kórházba, de azt gondolom, hogy ez így természetes, ha az ember szülő lesz. Úgy gondolom, ez kihatással lesz a dalokra is, bár a születése óta nem adtunk ki új nótát, de több projekten is dolgozunk. Egészen más lelkiállapotban töltjük a napjainkat, hiszen vele mindig kapcsolatban vagyok, ez pedig kihat rám.

Kettőtök kapcsolatára hogyan volt hatással a baba születése?

Változott, de az a legjobb szó, hogy kiegészítette. Eddig is nagyon odafigyeltünk egymásra, most pedig valamiért ez még fontosabb lett. Van egy kis kutyusunk, Lili, most pedig jött Panni, és köré szervezzük a napjainkat. Megtanított még jobban rendszerezni a dolgainkat. Sok rémhírt hallottunk, hogy mennyire lehetetlen rendet tartani a baba érkezésével az életünkben, és az elején volt is káosz, de azért már mi is látjuk, hogy ez egy megugorható feladat, ráadásul nagyon szeretjük ezt az új életünket.

A szakmád nem a legkiszámíthatóbbak közé tartozik. Ezen változtattál Panni születése óta?

A koncertjeim időpontjait szerencsére jó előre tudom, mindegyiket hosszas egyeztetés előzi meg, hogy biztosan minden a tervek szerint alakuljon. A hétköznapokban is van több találkozóm, akár a zenei karrieremmel, akár mással kapcsolatban, amiket úgy szervezünk, hogy mindenkinek jó legyen. A páromnak is vannak kötelezettségei, de jó logisztikával bármi megoldható. Jobban oda kell figyelni, de eddig jól megy.

Sokáig nem beszéltél a magánéletedről, inkább a karriered volt a fókuszban, most mégis szerepeltetek a Meglepetés címlapján.

Sokáig nem volt ez előtérben, és ezután sem szeretném, ha erről szólna minden. Sok olyan híresség, közszereplő van, akik a saját értékrendem szerint túl sokat mutatnak meg magukból, én nem szeretnék közéjük tartozni. Viszont úgy gondolom, hogy ha a karrierem egyes állomásait, sikereit megosztom, akkor a családomat – akikre nagyon büszke vagyok – is meg kell mutatnom, de ebből nem csinálok rendszert. Ha nem lennék közszereplő, akkor is biztosan megosztanám a közösségi oldalamon a képet róluk. Nem szeretném, ha a párom és a kislányom egy kitakart négyzetben lenne a fotókon, ettől függetlenül a jövőben sem fogok túlzásba esni. Büszke vagyok rájuk, jó volt megmutatni őket!

A követőid hiányolták, hogy a közösségi oldalaidon kevés a személyes poszt?

Egy olyan világban élünk, ahol az emberek mindenre kíváncsiak, és amit nem tudnak, az nagyon érdekli őket. Amit nem tudhatnak, az pedig még inkább. Ez is ilyen volt, az évek alatt rengeteg kérdés és kíváncsiskodás futott be hozzám a családommal kapcsolatban. Az emberek szeretnek belekérdezni mások magánéletébe. Miután megszületett Panni, nem volt olyan koncert, ahol nem kérdezték meg a rajongók, hogy mikor mutatom meg nekik. Örülök, hogy érdeklődnek, és velem örülnek mindennek, ami történik körülöttem, de arra odafigyelek, hogy a családomat ezután se tegyem ki a kirakatba, és megmaradjon a magánszféránk.

És most, hogy látták a családodat, megnyugodtak?

Fellépéseken már odajöttek hozzám, és gratuláltak, de azért ezek után is látni szeretnék őket, már a kommentek alapján. Ez egyébként jólesik, mert azokról a rajongókról, akik végigkísérték az elmúlt 5-6 évemet, tudom, hogy őszintén velünk örülnek.

Tervezitek a pároddal, hogy új szintre lép a kapcsolatotok?

Nem tudom azt mondani, hogy nincs napirenden, de azt sem, hogy napirenden van. Egy elég mozgalmas éven vagyunk túl, sok minden történt velünk. Mindkettőnk családjában megvannak a hagyományok, de a mai világban már nem annyira ragaszkodnak ehhez az emberek, mint ahogy mi sem. Nálunk kicsit megfordult a sorrend: először jött a baba, aztán fészket raktunk, és ki tudja, mi lesz a jövőben. Azt szerettük volna, hogy minden a terveink szerint történjen, és eddig ez sikerült. A következő lépcsőfok is pont akkor jön, amikor itt az ideje, és mindketten így érezzük.

Visszafogott, tiszta lelkű előadóként ismert meg az ország. Gondolkodtál már rajta, hogy szerepelj egy olyan műsorban, ahol nem feltétlenül a zeneiséged van fókuszban?

Bírom ezeket a műsorokat, de nem úgy, hogy mindent vesznek a kamerák, főleg, amikor az ember szerencsétlenkedik. Jó lenne végig ugrálni egy akadálypályán, de nem az motivál engem, hogy minél többet képernyőn legyek, és lájkokat kapjak érte a közösségi oldalamon. Szeretek élményeket gyűjteni, így ha egy időre letenném a lantot, biztosan utazni kezdenénk a családommal, ezt már megbeszéltük. Visszatérve, ezek a realityk manapság inkább trashbe mennek át, és nagyon kitolódott az ingerküszöb, ebben nem biztos, hogy részt vennék.

És mi a helyzet a visszafogottsággal?

Valamit hoztam otthonról, akaratlanul is rám ragadt. Nem vagyok álszerény, sem pedig feddhetetlen, nem is szeretnék ilyen szerepben tetszelegni, viszont megjátszani sem fogom magam. Minden ember követ el hibákat… Ezt a visszafogott jelzőt az elején rám ragasztották, és beskatulyáztak, a barátaim meg csak néztek, hogy hát én nem ilyen vagyok.

Mostanában sokszor előfordult, hogy egy-egy előadó nem viselte túl jól a kritikát. Te hogy vagy ezzel?

Sokan azt gondolják, hogy ha beválogatják őket egy-egy tévéműsorba, akkor nem kapnak majd negatív kritikát. Van például olyan szórakoztató műsor, ahol olyan művészek vannak, akiket már régóta ismer a közönség. Ezekben gyakran akad valaki, akit rosszul érint, ha nem dicsérik agyba-főbe, pedig ezek a műsorok nem erről szólnak. Van jó és rossz produkció, a zsűrinek pedig az a dolga, hogy ezek között különbséget tegyen. Mindig meglepődöm, amikor azt látom, hogy valaki arrogánsan válaszol, pedig ezt ennyire nem kellene komolyan venni, ezek a műsorok nekem mindig is arról szóltak, hogy kipróbáltam magam, az egész egy nagy játék. Visszatérve az engem ért kritikákra, azért mindig nem hagyom annyiban, ha valami nagyon bántó, arra finoman válaszolok, de sosem kelnék ki magamból emiatt.

És hogy kezeled a rosszindulatú kommentelőket?

Nem vagyok valami aktív válaszolgató, bár ezen folyamatosan igyekszem változtatni, és kommunikatívabb lenni, ez egy nagy feladat nekem a jövőben. A Facebookomon többen követnek, de az Instagram-közösségem sokkal aktívabb. Nem tiltom le a negatív kommenteket, de nem is nagyon válaszolok rájuk. Amikor verseny van, akkor persze az oldalakon is megnő az aktivitás, és olyankor akadnak olyanok, akik nagyon egyszerűen leírják, hogy ez vagy ez jó, vagy nem jó. Ezzel nem tudok foglalkozni, de van olyan, aki megindokolja, hogy neki miért tetszik vagy nem tetszik az adott dolog. Azt gondolom, hogy álmatlan éjszakákat nem szabad okoznia egy-egy kommentnek, de ha olyan, akkor meg lehet fogadni. Szeretném, ha olyan ember lennék, aki simán túllép ezeken, de sokszor sajnos képes vagyok magamra venni ezeket.

Vannak lelkes rajongóid?

Igen, sokan, akik minden koncertemen ott vannak. Az a legjobb, hogy tudtomon kívül alkottam baráti társaságokat, akik mondjuk egy nagyváros környékén összeverődtek, és együtt jöttek a fellépésemre. Utána még elmentek együtt meginni valamit, beszélgetni, és azóta is jóban vannak. Ez jó érzés, igazából ezért is zenélek.

A párod sosem volt féltékeny a nő rajongókra?

Ő is szakmán belül mozog, és tudja, hogy mi mivel jár, eleinte mégsem volt könnyű. Viszont hamar megtanultuk a helyén kezelni. Voltak olyan időszakok, amikor ez kicsit jobban zavarta, de megbeszéltük, és meg tudtuk oldani.

A szüleid hogy fogadták, hogy egyre szélesebb körben ismert lett a neved?

Mindig támogattak, nem volt ellenükre, hogy felköltöztem Budapestre. Persze ez egy elég hirtelen váltás volt, amire nem biztos, hogy felkészültek, de erre én sem tudtam. Hirtelen elsodort az ár, de végig mellettem voltak.

Miután ismert lettél, volt nagy bulizós korszakod?

Voltak stábbulik a Voice-ban, meg egy-két rendezvény, ahova meghívtak, sok mindenbe belekóstoltam, de nem voltam sosem éjszakába járós. Nem akartam belevetni magam a pesti éjszakába sem, a mai napig nem vonz, nem vagyok ez a típus.

Zöldfülűként volt olyan, hogy megbíztál valakiben, de utólag rájöttél, hogy hiba volt?

Amikor ismert lesz a neved, mindenki azonnal jóban akar veled lenni, de szerintem ez mindig is így volt, nem csak nálam. Az első évem a szakmában nagyon tanulságos volt. A barátaimmal, akik 15 éve megvannak, a mai napig összejárok, és az évek során alakultak ki új barátságaim is. Azokból azonban, akik a sikereim után bukkantak fel a semmiből hirtelen, szinte senki sincs már az életemben. Örültem az érdeklődésnek, és talán túl sok mindent megosztottam velük, ezt másképp csinálnám. Ennek többször megittam a levét, éreztem, hogy kihasználtak. Utólag viszont hálás vagyok, mert emiatt nem élek egy álomvilágban. Jobb, ha az ember mások kárán tanul, de az jobban megmarad, ha saját magad tapasztalod meg.

Mik a terveid a közeljövőben?

Ez a decemberi időszak egy előadónak éppen olyan sűrű, mint a nyár, szerencsére rengeteg a fellépésem, sok helyre hívnak. Imádom a karácsonyt és az egész hangulatát, ezt pedig szeretem felvinni a színpadra is. Több formációban lépek fel, lesz szóló, akusztikus és nagyobb zenekaros koncertem is. A zenekaros verziót igyekeztünk picit megújítani, ahogy minden évben. Idén visszavettünk, nem lesz annyira klasszik jellege a fellépéseknek, inkább elegáns, de trendibb a stílus. Persze a karácsonyi hangulatot belevisszük, mert ezzel rajtunk kívül a közönség is hangolódik az ünnepekre. December 20-án már negyedik éve a MOM Kulturális Központban játszunk majd egy különleges hangulatú ünnepi koncertet, amire a legnagyobb karácsonyi slágereken kívül meglepetésekkel is készülünk, ugyanezt pedig két nappal később Miskolcon, a szülővárosomban is előadjuk majd. Bízunk benne, hogy a közönség szeretni fogja ugyanúgy, ahogy az előző években is.