Malek Andrea élőben szerepelt a kislányával, Lencsivel

Malek Andrea nemrég bevallotta, hogy elválnak a férjétől, és új életet kezdett Magyarországon. Az énekesnő elárulta, hogy megviselte a költözés, és nem mostanában tervezi, hogy továbbáll. Andi a kislányával, Lénával érkezett az RTL Klub Reggeli műsorába, ahol közösen főztek, de emellett sok minden másról is meséltek.

Malek Andrea elmondta, hogy a kislánya imád magyar iskolába járni, és nagyon jól is megy neki ahhoz képest, hogy eddig osztrák suliban tanult. Léna arról is mesélt, hogy a családjában mindenki zenél, ezért ő is nagyon szeret hangszeren játszani. A kislány még a válást is megemlítette, igaz, úgy látszott, már túl van rajta.