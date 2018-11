Bochkor Gábor: “Sokkot kaptam, amikor Andi elhagyott”

A Story magazinnak adott exkluzív interjút Bochkor Gábor, aki nyár óta magában tartotta a fájdalmát, sőt, ha csak rajta múlt volna, akkor talán most sem mesélne a nyilvánosságnak a szakításról. De Várkonyi Andrea miatt úgy érzi, hogy eljött az ideje.

“A közleményben valóban azt kommunikáltuk, hogy ennyi és nem beszélünk többet. Ezt megbeszéltük előre, úgy tűnt, mindkettőnk így szeretné, de megjelentek egyéb hírek is, Andi is egyre többet nyilatkozott, és a közösségi oldalakon is zajlik az élet, ahol olyasféle irány formálódott, mintha egy boldogtalanságból kiszabadult nő megtalálta volna végre a boldogságát. Úgy éreztem, ezt a képet kicsit árnyalni kéne.”

A rádiós hosszasan fejtegette a magazinnak, hogyan alakult az elmúlt egy évük otthon, és miközben azt érezte, neki ez a család most így kerek, addig Várkonyi Andrea gyakorlatilag egy új életet épített, amiben ő még támogatta is. A sérelmek részletezése közben az is kisejlik az interjúból, hogy Bochkor a szakítás óta is több csalódást élt át. Nem véletlen, hogy pszichológushoz jár.

“Amikor júniusban közölte velem, hogy vége, sokkot kaptam.”

Különösen fájó volt a rádiósnak, hogy a megbeszéltekkel ellentétben nem együtt mondták el otthon a lányuknak a válást, de az is mélyen érintette, amikor a nyaralásról üres lakásba tért vissza.

Minderről Bochkor Gábor először a Story magazinnak mesélt, és nem kerülte ki az új szerelemre vonatkozó kérdéseket sem: