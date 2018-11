Új köntösben a Premier Outlet

Nyolc új prémiummárka tárta ki eddig ajtaját a vásárlók előtt, és további hat fogja követni őket a közeljövőben. A biatorbágyi outletben olyan brandek kaptak helyet, mint az amerikai életstílust megtestesítő Tommy Hilfiger, amely 400 négyzetméteren várja a vásárlóit, de már látogatható a Devergo Shoes, a Hervis, a Bushman, a HEAD vagy a Skechers is. Hamarosan pedig tovább bővül a kínálat a Hugo Boss, Calvin Klein, Lacoste, Kazar, Sloggi és a Fifty üzleteivel, amelyben a Women’secret és a Springfield termékei között válogathatnak majd a központ vendégei.

A Premier Outlet Budapest a már megnyílt és újonnan nyíló üzleteivel egy teljesen új szintre szeretné emelni imázsát és megerősíteni pozícióját mint az egyetlen prémium-outletközpont Budapest vonzáskörzetében. Mindezek mellett jelentősen változik a központ környezete is, új szabadidős terek, játszótér és zöldterületek is várják majd az ide látogatókat.

Azoknak, akik nem csak a divatcikkek miatt érkeznek az outletbe, további lehetőségeket kínál az üzletsor, hiszen már olyan üzletekben is vásárolhatnak, mint a nemrég megnyílt Alexandra könyvesbolt vagy a Pirex. Ha pedig egy kellemes kávéval vagy süteménnyel szeretnék kipihenni a vásárlás fáradalmait, mostantól a Starbucks vendégszeretetét is élvezhetik a Premier Outlet Budapestben.

A teljes körű megújulást 2019 tavaszára várhatjuk. Ekkorra a teljes Premier Outlet Budapest átváltozik, így a tavasz első sugarait már egy teljesen új, parkosított környezetben élvezhetjük egy finom kávéval a kezünkben, miközben továbbra is 30-70 százalékos kedvezményekkel válogathatunk mind a meglévő, mind pedig az új divat- és lifestyle-márkák kínálataiban a hét minden napján.

A megújulás alkalmából Imre Csaba, a központ menedzsere és Thomas Reichenauer, a ROS Retail Outlet Shopping igazgatója és a Premier Outlet Budapest üzemeltetője egy sajtóreggeli keretében mutatta be a fejlesztéseket az új Starbucksban olyan divatbloggerek társaságában, mint Fifty Pairs of Shoes, Chloe From The Woods, Smizedivat by Chabi, Nagy Niki, Juhász Gergely, Pál Bianka, Mádai Vivien és a moderátor, Szabó Dóri.