Újabb tanú hunyt el Lagzi Lajcsi ügyében

Valahogy nem akar előre haladni Lagzi Lajcsi áramlopási ügye. Mint ismert, a trombitást azzal vádolják, hogy több ingatlanon éveken keresztül szabálytalanul voltak bekötve nála a közművek, amivel mintegy ötvenmilliós kárt okozott a szolgáltatóknak. Galambos Lajos mellett felesége és több volt alkalmazottjuk, alvállalkozójuk is a vádlottak padján találta magát.

A Lajcsi-ügy hatodrendű vádlottja mindössze pár hónapja hunyt el, most pedig az ötödrendű vádlott távozott az élők sorából. “Erre már nem találok szavakat. Még 50 éves sem volt. Felfoghatatlan, annál is inkább, mert kettejük tragédiájában döntő szerepet játszott a meghurcolásuk. Ezt nekem is elpanaszolták. Szégyenként élték meg, akárcsak jómagam. Már az élettől is elment a kedvük, amikor a gyilkos kórral szembesültek” – mondta a zenész a Blikknek.

Galambos szerint mindketten igazolhatták volna az ő ártatlanságát, de reméli, a korábban felvett vallomásaik is elegendőek lesznek. A zenész november végi tárgyalását ettől függetlenül ismét elhalasztották, új időpont egyelőre nincs.