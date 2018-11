Dobó Katának a rövid haj is jól áll

Nemsokára kijön Dobó Kata első filmje, így a színésznő, aki most már rendező is, nem is lehetne boldogabb. Folyamatosan játszik a színházban, szerepel a Korhatáros szerelemben, ráadásul két évvel ezelőtt a szerelem is rátalált Zsidró Tamás személyében. A művésznőn látszik, hogy kivirult, ez pedig a közösségi oldalán posztolt képekből is kivehető. Az pedig egy plusz, hogy minden jól áll neki. Tíz évvel ezelőtti önmagát mutatta meg, rövid hajjal.

„Rövid hajjal… 10 éve. Szerettem” – írta a fotóhoz Dobó Kata. A rajongók szerint semmit sem változott, és a rövid haj is nagyon jól állt neki. Sokan írták, hogy remélik, minél több filmben fogják látni az elkövetkező időszakban.