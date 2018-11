Kísérti a múlt Ambrus Attilát

Hiába változott meg gyökeresen Ambrus Attila 12 éves börtönbüntetése alatt, az egykori Viszkis rabló nem tudja múltját végleg maga mögött hagyni. A volt bankrabló nehezen emészti meg, hogy sokan a mai napig bűnözőként tekintenek rá, de megérti őket is, hiszen közülük sokan a fegyvere csövővel néztek farkasszemet, mikor Ambrus kirabolta a bankot, ahol éppen dolgoztak.

“Vannak olyan emberek, akiknek még a macskájuktól is bocsánatot kértem, mégsem oldoztak fel a bűneim alól. Ezzel tudni kell együtt élni, még ha nagyon nehéz is. Tudom, hogy húsz év múlva is lesz, aki a fejemre olvassa majd a bűntetteimet” – mondta Ambrus, akit egy volt áldozata párbajra hívott.

A keramikusként dolgozó Viszkis a Blikknek elmondta, próbált segítséget is igénybe venni, de a terápia sem segített rajta. De vásározni nagyon szeret a portékáival: “ilyenkor az alkotásaimat látják és nem engem” – árulta el Ambrus Attila.