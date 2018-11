Édesapja féltette a zenei pályától Ákost

Hazánk egyik legismertebb előadóművésze Kovács Ákos, akinek munkásságát számtalan díjjal, kitüntetéssel ismerték már el. Családjában ő volt a kakukktojás, aki elsőként lépett a zenei pályára. Így édesapja nem repesett az örömtől, mikor megtudta, fia élete a zenélés körül fog forogni.

Édesapám nagyon sokáig kínlódott azon, hogy nem polgári pályát választottam. Már a tizedik albumom is megjelent, amikor édesapám még mindig aggódott, mi lesz velem. Üveges tekintettel kérdezte, hogy mikor lesz már nekem egy normális állásom. A mi családunk egy polgári életvitelű család volt. Ebbe az énekesi pálya sehogy sem fért bele. Annak idején még édesanyám is furcsa szemmel nézett rám a zenei pálya miatt

– mesélte a 103.9 Sláger FM-en Kovács Ákos, akinek édesapjánál egyszer csak megtört a jég.

„,Mikor értesítettek, hogy Kossuth-díjat kapok, szóltam édesapámnak. Kértem, hogy írja be a naptárba az ünnepség időpontját, és jöjjön el, de nem mondtam el neki, hogy mi is fog történni. Azt mondtam neki, hogy egy televíziós felvételnél szükség van rá, ezért kérem, hogy tartson velem. Nem sejtett semmit, bár nem értette, miért nem ülünk egy sorban. Amíg ki nem mondták a nevemet a díjak felsorolásakor, édesapám nem is sejtette, hogy díjat kapok. Mikor átvettem a díjat, kerestem a tekintetét, láttam a nagy, bepárásodott szemüvegét, én pedig felemeltem neki a díjat. Nagyon nagy élmény volt ez nekem” – árulta el meghatottan a Sláger Témában Ákos.