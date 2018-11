Szorcsik Viki erotikus fotójáért odavannak

Szorcsik Vikit mostanában a Korhatáros szerelemben láthatjuk szerepelni, ahol minden részben több ágyjelenete is van. A színésznő, amíg nem volt képernyőn, modellkedett is, így nem áll messze tőle a pózolás. Az utóbbi időben azonban sok olyan képet oszt meg, amelyen kevés ruhában vagy ruha nélkül láthatjuk. A legutóbbi ilyen posztja is elég jól sikerült.

„Mi a kérdés?” – írta a szexi fotóhoz Szorcsik Viki, akiért odavannak a rajongói, a véleményüket pedig rendszeresen megosztják vele.

Falatnyi bikiniben is láthattuk már:

És meztelenül is: