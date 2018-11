Kiderült, miért nem lép fel Ryan Gosling a Backstreet Boys tagjaival – 25 érdekesség a bandáról

A Backstreet Boys jövőre hatalmas turnét tervez, alig három hónap alatt körbekoncertezik Európát és Észak-Amerikát, és olyan helyeken állnak színpadra, mint például a londoni O2, a párizsi AccorHotels Arena vagy a berlini Mercedes-Benz Arena. De ami nekünk sokkal fontosabb: a DNA World Tour elnevezésű koncertkörútjukon a Papp László Budapest Sportarénában is fellépnek. Az érdeklődés hatalmas, sok cikk is született a Backstreet Boysról az elmúlt időszakban – mi most úgy 15 videóból és közel 20, velük készült interjúból válogattunk össze nektek érdekességeket. Öveket becsatolni, rögvest

kiderül még az is, hogy mi köze Ryan Goslingnak a Backstreet Boyshoz.

1. Howie Dorough, vagyis Howie D. idén nyáron ünnepelte a 45. születésnapját, szóval neki már szüksége van hajfestékre, hogy eltűnjenek azok a fránya ősz hajszálak.

2. Howie már házas volt, amikor egy rádióinterjúban összekapott csapattársával, Nick Carterrel, aki élő adásban fecsegte ki róla, hogy egyszer megpróbálta felszedni Janet Jacksont, de az énekesnő lepattintotta.

3. Howie D. színészkedni próbált, amíg vissza nem tért a banda, sőt még a Télapónak is kölcsönözte a hangját a Dóra, a felfedező című mesében.

4. Nick Cartnernek egy kétéves fia van, akit Odinnak hívnak. Felesége idén szeptemberben vetélt el a második gyermekükkel, aki kislány volt.

5. A 38 éves Nick Cartnernek többször meggyűlt a baja a törvénnyel. 2005-ben ittas vezetés miatt tartóztatták le, 2016-ban pedig azért, mert kocsmai verekedésbe keveredett.

6. 2006-ban és 2018-ban Nicket nemi erőszakkal vádolták meg. Végül azonban nem emeltek vádat ellene.

7. 1992-ben AJ McLean egy épületben lakott Britney Spearsszel, Justin Timberlake-kel és Ryan Goslinggal. Egyik nap kosarazás közben McLean megkérdezte Goslingot, hogy nem akar-e csatlakozni egy most alakult fiúbandához – ez volt a Backstreet Boys. Gosling azonban passzolta a témát.

8. AJ 2001-ben és 2002-ben is megjárta a rehabot kokainproblémái miatt. A közbelépést egyébként Kevin szervezte meg.

9. A Backstreet Boys előtt Kevinnek több furcsa munkája volt. Ő bújt például az Aladdin-jelmezbe a Disney Worldben, de dolgozott modellként is a Versace divatháznak.

10. Az első fellépésüket 1993. április 20-án tartották. A legidősebb tag, Kevin ekkor 22 éves volt, míg a legfiatalabb, Nick alig múlt 13.

11. A Marvel nemrégiben elhunyt atyja, Stan Lee egyszer elkészített egy képregényt a bandáról. A kiadvány a Backstreet Project címet kapta, azonban csak egyetlen szám készült el belőle.

12. A banda neve egy Orlandóban található bolhapiacról kapta a nevét, amit Backstreet Marketnek hívnak.

13. Brian és Kevin igazából unokatesók.

14. Nick Carter játszott az Ollókezű Edwardban.

15. 2018 májusában egyik fellépésükön női ruhába öltöztek, és a Spice Girls előtt tisztelegve eltátikázták a lánybanda két leghíresebb slágerét.

16. A kilencvenes években a Take That megszűnése után egy lánynak két választása volt: a Backstreet Boys és az ’N Sync. Kár lenne tagadni, hogy egymás riválisai voltak, de ma már ez közel sem igaz. A BSB tagjai például 2017-ben az egyik koncertjükön felhívták a színpadra az ’N Sync egyik tagját, Lance Basst, és vele együtt énekeltek. A közönség pedig MEGŐRÜLT!

17. Amikor 2013-ban a Backstreet Boys tagjait megkérdezték, hogy mit gondolnak Justin Timberlake szólókarrierjéről, így válaszoltak: „Nagyszerű tagja volt az ’N Syncnek, de legyünk őszinték, benne mindig ott volt a lehetőség, hogy egyedül is hatalmasat dobbantson. Elképesztően tehetséges ember, szóval teljesen megérdemli a sikert, amit elért” – mondták a pasik.

18. Brian megszállottja a kilencvenes éveknek, de annyira, hogy ma is gyűjtögeti a magnókazettákat. Jelenleg közel 800 darabot őriz a házában.

19. Nick Carter Trónok harca-tematikájú babaváró bulit rendezett a feleségének 2016-ban, ugyanis imádják az HBO sorozatát.

20. A választási kampányában Donald Trump a banda I Want It That Way című slágerét is használta. Az öt énekes rögtön elhatárolódott Trumptól, mondván: „Ez egy érzelmes dal. Semmi köze a politikához.”

21. Korunk sztárjai közül Cardi B az egyik legnagyobb Backstreet Boys-rajongó. Amikor ezt a banda tagjai megtudták, azonnal üzentek neki, hogy bármikor összeállnának vele egy közös munkára.

22. „Az vagyunk a popzenében, ami a Rolling Stones a rockzenekarok közt” – nyilatkozták egy brit rádióműsorban.

23. „Az emberek azt gondolják, hogy a mostani koncerteken már közel sem táncolunk annyit, mint 20 évvel ezelőtt. Ez nem igaz. Lehet, hogy könyök- és térdvédőt viselünk, és a koncert végén rohanunk az Ibuprofenért, de teljes gőzzel nyomjuk le a koreográfiát” – mondta Kevin a Vulture-nak adott interjúban.

24. Amikor arról kérdezték őket, hogy melyik dalt irigylik a legjobban az ’N Synctől, az I Drive Myself Crazyt mondták.

25. Gyakran járnak öten együtt koncertekre. Legutóbb Ed Sheeran egyik fellépésén tűntek fel.