VV Vivi: „Nem egy ribanc vagyok”

VV Vivivel egy hét alatt több dolog történt, mint bárki mással az egész villalét alatt. Bár úgy ment be a villába, hogy eljegyzési gyűrű volt az ujján, ez nem sokáig érdekelte: ágyba bújt Radiccsal, majd amikor kiesett a youtuber, Krisztián ágyában kötött ki. Utóbbival a kapcsolata azóta is tart. Eddig azt gondoltuk, hogy ez mind nem megengedett, hiszen kint várja a vőlegénye Vivit, de most kiderült, hogy már egy ideje nincsenek együtt.

„A kapcsolatom nem volt felhőtlen, elgondolkozik az ember, hogy mennyit ér és mennyit tud tűrni. Sokszor megpróbáltunk különmenni, de nem igazán tudtunk, hiszen kerestük egymás társaságát. Úgy döntöttünk, hogy bejövök, és meglátjuk, mi lesz. Én itt bent jöttem rá, hogy nem fog menni, és sokkal jobb lesz mindkettőnknek külön. Ez már egy se veled, se nélküled kapcsolat volt” – mesélte VV Vivi, majd azt is elmesélte, miért közeledett Krisztiánhoz.