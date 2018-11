Vajna Timi viccesen közölte: sokat gondol Andyre

Vajna Timi gőzerővel dolgozik azon, hogy megkapja az amerikai állampolgárságot, amihez most fél évet az Egyesült Államokban kell töltenie. Mint azt megírtuk, magángépen vitte oda a macskáját, Chanelt, akivel tegnap az óceánpartot is megjárta. Unalmában pedig fotókat szerkesztgetett Vajna Timi – az egyiken Andyt is ábrázolja, legalábbis szerintünk.

Na jó, ez azért nem biztos, mindenesetre eléggé gyakran előfordul, hogy Andyt Mikulásnak nevezik a kommentelők, de már Timi szájából is hallottuk. Sőt, volt olyan ünnep, amelyen beöltöztette az üzletasszony a férjét télapónak.

Kíváncsiak vagyunk a te véleményedre is: