Marjai Judit a szexi címlapról mesél

Marjai Juditot a magyar Marilyn Monroe-ként szokták emlegetni, amin egyáltalán nem csodálkozunk: 30 éve fotóztak egy címlapot Czvalinga Ildikóval a Fülesnek, de azóta semmit sem változtak. A 3. X miatt újrafényképezték az emlékezetes magazinborítót, és most is ugyanolyan sikerük volt, mint annak idején.

„Bár 1989-ben jelent meg, 1987-ben fotózták. Amikor már lehetett kapni az újságot, már nem is voltam szőke” – kezdte a Mokkában Marjai Judit, aki arról is mesélt, milyen visszhangot váltott ki az emberekről. „Rajtam volt ruha, szóval annyira nem volt visszhangja, ez egy visszafogott kép volt annak idején is” – mesélte a modell, aki arról is beszélt, milyen most az életük, hogyan boldogulnak.