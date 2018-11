Kilencéves kislány fogadta Harry herceget Zambiában

Sussex hercege ma érkezett meg a zambiai Lusaka repülőterére, II. Erzsébet unokája rövid, kétnapos látogatást tett a dél-afrikai országban. Fogadására egy kilencéves kislányt is felkértek, aki hófehér ruhában adott át Harry hercegnek egy virágcsokrot, majd a protokollnak megfelelően pukedlivel fejezte ki tiszteletét.

THIS is the adorable moment a young girl handed Prince Harry a bouquet of flowers during his brief welcoming ceremony in Zambia this morning. The Duke of Sussex arrived at Lusaka Airport today, beginning a brief two-day visit to the southern African country.