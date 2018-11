ValóVilág 9: Csoki megy párbajozni

Vasárnap este megtartották a Világ Való Világ 9 Való Világ powered by Big Brother második kiválasztását. A 12 villalakónak döntenie kellett arról, hogy kivel nem szeretne együtt élni a VV-házban. A párbajgyőztes Era most védettséget élvez, tehát őt ma nem jelölhették meg a többiek.

A Villalakók közül Zsuzsu voksolt először és Vivienre tette a kiválasztó jelet. Ginu Renit jelölte meg. Hunor kiválasztó jelét Csoki kapta. A folytatásban Reni Ginut ajándékozta meg egy jellel. Egyelőre a jelöltek közül senki sem kapott még egynél több jelölést. Ezután Lacika állt a táblához, ő is Csokit jelölte meg, így neki már két jele lett. Andi Ginut ajándékozta meg egy jellel, ezzel ő is megkapta a második jelét. Krisztián Csokit küldené párbajra, ezzel megkapta a harmadik jelét, puszta „baráti gesztusból”. Ezután Csoki következett, ő is Ginut jelölte, így neki is már három jele lett. Vivien – taktikai lépésből – Csokira voksolt, így neki már négy jelölése lett. Era szintén Csokit jelölte, ezzel ötre duzzadt Csoki voksainak száma. Roli választottja is Csoki lett, ezzel hat jelölése lett. Greg jelét ugyancsak Csoki kapta, ezzel a 21 éves, magát olasz csődörnek valló srác hét voksot gyűjtött be.

A Villalakók tehát úgy döntöttek, hogy a Ginu után már a Renivel is “parittyázó” Csoki legyen a Való Világ 9 Való Világ powered by Big Brother második kiválasztottja. Szerdán kiderül, kit visz magával párbajozni.