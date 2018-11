Ezt üzente Liptai Claudia a kórházból

Mint arról beszámoltunk, Liptai Claudia nélkül zajlott a vasárnap esti Sztárban sztár, a műsorvezető kisfia, Marci ugyanis kórházba került. Ezt Tilla mondta el a vasárnap esti 7. élő show elején, így csak a zsűri három férfitagja (Majka, Stohl András és Papp Szabi) értékelte az aznapi produkciókat.

Liptai Claudia a kórházból jelentkezett be, a közösségi oldalán üzent és egy fotót is posztolt, amint éppen a kisfia kezét fogja. “Sajnos a baj mindig váratlanul csap le. Amikor a gyermekünk lesz beteg és kórházba kerül annál rosszabbat el sem tudunk képzelni. És az mindent felülír. Munkát vagy bármi mást. Sajnos ma éjszaka velünk megtörtént. Úgyhogy most csak rá figyelek és őrzöm a gyógyulását” – írta a TV2 műsorvezetője.

