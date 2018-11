Ők búcsúztak az X-Faktortól

Az X-Faktor szombat esti második élő show-jában 8 döntős produkció hangzott el. Három versenyző a székekről, három pedig a veszélyzónából jutott tovább a 3. élő show-ba.

A biztos továbbjutóknak fenntartott 3 székért óriási harc folyt az X-Faktor 2. élő show-jában is, ugyanis a mentorok csak arról dönthettek, hogy kik érdemelnek szerintük továbbjutó helyet, de a nézők döntötték el, hogy kik azok, akik ott is maradhattak.

Amikor az összes produkciót bemutatták a versenyzők, a nézői szavazatoknak köszönhetően a japán származású Taka, az USNK együttes és Tamáska Gabi ültek a biztos továbbjutást jelképező helyeken.

A többi 5 versenyző (Arany Timi, Kovács Pali, Szekér Gergő, Stolen Beat, Ricky and the Drunken Sailors) sorsáról újabb szavazás indult, mert a nézők még 3 versenyzőt juttathattak tovább a szavazataikkal a veszélyzónából. Így a továbbjutók táborához még csatlakozhatott Arany Timi, Stolen Beat és Kovács Pali. Így Szekér Gergő és a Ricky and the Drunken Sailors együttes számára véget ért az X-Faktor.

Már csak 3 élő show maradt hátra, és kiderül: ki lesz az idei X-Faktor győztese.

A jövő szombati adásban a Top 6 versenyző már 2 dallal érkezik a színpadra.