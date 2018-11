Olyan pofátlanul jóképűek, hogy már haragudni lehet rájuk ezért – Ismerd meg a Hemsworth tesókat!

Ha egy családból akárcsak egyetlen ember is világhírű lesz, az is óriási teljesítmény, de olyasmi tényleg igazán ritkaságszámba megy, hogy három testvér közül mindegyik befusson. Márpedig Hemsworthéknél ez a helyzet. Chris Hemsworth A-listás szupersztár, aki Thor szerepében jelenleg az egyik legközkedveltebb színész a világon. Liam igazi szívtipró, akit Az éhezők viadala filmekben ismert meg a világ, és mindenki – oké, csak majdnem mindenki – úgy gondolta, hogy az ő karaktere sokkal jobban illene Jennifer Lawrence-hez, mint Peeta. És a világ azt sem értette, hogy Lawrence és Hemsworth miért nem jött össze forgatás közben, miközben folyton körbeudvarolták egymást nyilvánosan, hogy mekkora haverok. A legidősebb tesó, Luke pedig ugyan kevésbé ismert arc, mint az öcsikéi, ugyanakkor azzal ő is eldicsekedhet, hogy szerepet kapott az utóbbi évek egyik legmenőbb sorozatában, a Westworldben.

A szörf és a canga szerelmesei

Mivel szerencsére Hemsworthék vérbeli mai sztárok, ezért sűrűn használják az Instagramjukat, így aki kíváncsi arra, hogyan lehetséges az, hogy három fiútestvér ilyen mocskosul jól nézzen ki, ott megtalálhatja a választ. Igen, Hemsworthéknek már a szülei is feltűnően szép emberek, bár ők még nem tudták az előnyös külső adottságaikat karrierre váltani. Édesanyjuk, Leonie angoltanárként dolgozott, és a szexuális felvilágosító órákat is ő tartotta a suliban, ami különösen a legkisebb fiúnak, Liamnek okozott kellemetlen pillanatokat, mert ő pont kifogta, hogy részt kellett vennie ezeken az órákon. Apjuk, Craig pedig a szociális szférában tanácsadóként tevékenykedett, és mindketten nagy szerepet vállaltak Victoria államban a gyermekvédő szolgálatok szabályrendszerének kialakításában.

A családot nem vetette fel a pénz – Craig egy későbbi interjúban elárulta, hogy azt gondolta, a hiteleket a haláláig fogja fizetni – , de annyira nem is szűkölködtek. A lehető legszabadabb, legboldogabb gyerekkort biztosították a srácaiknak, akik a nagyvárosoktól távol, vidéken élvezhették a szabadságot: többször is megemlékeztek arról, hogy a gyerekkoruk nagy része szörfözéssel és biciklizéssel telt, és még egészen picik voltak, amikor már úgy suhantak a hullámokon a szörfdeszkán, mint az igazi profik.

Persze fiúk lévén nagy volt köztük a rivalizálás. A legbékésebb talán még a legidősebb, Luke volt, ám Chris és Liam párszor elég durván összekaptak. A szüleik nem igazán nézték jó szemmel, amikor az idősebbek légpuskával lövöldöztek Liamre, és az is kiverte otthon a biztosítékot, amikor egyszer Liam egy kést dobott Chris felé. Szerencsére egyik esetből sem lett komoly sérülés, de a srácokat szét kellett választani: szétköltöztették őket a nagyszülőkhöz egy időre, hogy szent legyen a családi béke.

Szomszédok

Ma már a Hemsworth testvérek kifejezetten csípik egymást, sőt azon vannak, hogy amennyire lehetséges, segítsék egymás karrierjét. A színészkedést Luke kezdte el leghamarabb, szerepet is kapott Ausztrália leghíresebb sorozatában, a Szomszédokban (semmi köze Mágenheimékhez, csak szólunk), de ez még önmagában kevés volt a sikerhez. Alapított egy burkolóvállalkozást, hogy meg tudjon élni, ugyanakkor – mivel saját cég volt – továbbra is megmaradt a szabadsága, hogy meghallgatásokra járjon, mert a színészettel azért nem akart teljesen szakítani. A Szomszédok vicces közös pont a testvérek történetében. A karrierjük egy pontján mindhárman megfordultak a sorozat szereplői között, de együtt sohasem szerepeltek benne. Luke színészkarrierje nem nagyon akart beindulni, viszont Chrisre már nagyobb sikerek vártak. Főképp televíziós produkciók találtak rá odahaza, és még a celeblétbe is belekóstolt: a nézők nagyon bírták, amikor szerepelt a helyi Szombat esti lázban (Dancing with the Stars), és megmutatta, hogy nemcsak jóképű, hanem táncosnak is tehetséges. Szerencsére nem érte be annyival, hogy helyi celebritás legyen, ezért elment Amerikába szerencsét próbálni, és követte őt az öccse, Liam Hemsworth is. A többi pedig már történelem.

Ketten Thor szerepéért

KAPCSOLÓDÓ Miley Cyrus titokban mehetett férjhez

Hasonló alkatuk miatt mindketten eséllyel indultak a Marvelnél Thor szerepéért, sőt sokáig úgy tűnt, a fiatalabb, Liam lehet a befutó, ám Kenneth Branagh rendező végül Christ választotta. Akkoriban Liam amúgy sem volt jó passzban. Hiába szerepelt például az Expendablesben Sylvester Stallonéék mellett, a film végső verziójából kivágták az alakítását (végül kárpótolták azzal, hogy a folytatásban már feltűnhetett). Azért nem mindenütt kosarazták ki. A nem enyhén nyálas Nicholas Sparks-könyvadaptáció, Az utolsó dal főszerepét például elvihette, és ha maga a film nem is volt éppen főnyeremény, könnyen lehet, hogy Liam az élete szerelmét köszönheti neki. Itt ismerkedett meg ugyanis a szupersztár Miley Cyrusszal, és kezdődött el a kalandos szerelmi életük, ami annyi szakításból és újra összejövésből áll, hogy az kövesse figyelemmel, akinek hét anyja van. A lényeg az, hogy most is együtt vannak, boldogok, és eljegyezve töltik a mindennapjaikat, már ha e sorok megjelenéséig valami nem változik. Ki tudja?

Jönnek a sikerek!

KAPCSOLÓDÓ Szuperhősök lepték meg a gyermekkórház betegeit

A Thor sikere lehetővé tette Chris számára, hogy a bátyját, Luke-ot is Amerikába hozza. A négygyerekes családapa a teljes pereputtyával átköltözött, hogy az öccse személyi edzője legyen a Thor: Sötét világ című filmre való fizikai felkészülés során, és szép lassan ő maga is elkezdjen meghallgatásokra járni L. A.-ben, és bedurrantani az amerikai filmes karrierjét. Chris azonban nemcsak a bátyjával jótékonykodott. Amint megkapta a busás gázsijait, az egyik első dolga volt, hogy visszafizesse a szülei összes hitelét, ami kétségtelenül szép gesztus volt tőle, és az apja és az anyja is borzasztó hálás volt érte. Jó tett helyébe jót várj, szokás mondani, és ez be is következett Hemsworthszel: megismerkedett a magyar származású spanyol színésznővel, a nála négy évvel idősebb Elsa Patakyval. Szerelem volt az első látásra. Nem is tököltek sokat: az elmúlt nyolc évben nemcsak összeházasodtak, hanem három közös gyermekük is született, és a Chris Hemsworthről készült papafotók simán ott vannak az Instagram legcukibb kontentjei között. Közben Liam Hemsworthre is rámosolygott a szerencse: fontos szerepet kapott Az éhezők viadala franchise-ban, és mivel az négy filmből állt, hosszú távú reflektorfényt biztosított a színésznek.

És mit hoz a jövő? Chris jelenleg várhatóan az utolsó Marvel-filmje, a negyedik Bosszúállók premierje előtt áll, és ha ezzel végzett, egy teljesen új szakasz kezdődhet a karrierjében. Liam sorra kapja a főszerepeket, bár látszólag semmi olyan nincs kilátásban, ami őt is A-listás sztárrá avathatná. És Luke? Ő most foglalkoztatott karakterszínész, akit a Westworldben játszott szerepe miatt már szintén komolyan jegyeznek Hollywoodban.